Resaca del tsunami digital

Si algo ha puesto de relevancia la crisis provocada por el coronavirus es la importancia de los procesos digitales. No es casualidad que el 1 de diciembre se haya producido una de las compras más elevadas de la historia de una empresa de software, la llevada a cabo por Salesforce de Slack por 27.700 millones de euros. Como tampoco es casualidad que Apple haya elegido Zoom como la aplicación del año.

Es evidente que el 2020 ha sido un año donde se ha acelerado la transformación digital de la sociedad en general. Las exigencias que ha provocado el confinamiento primero y la necesidad del distanciamiento social después ha obligado a la empresa y a la sociedad a utilizar formas diferentes para no parar. De momento, nada indica que ese ritmo acelerado de transformación digital se minore. La digitalización ha permitido a muchas empresas mantener su actividad y en algunos casos a impulsarla. Ya no es una cuestión de conveniencia, se trata de una transformación necesaria si la empresa no quiere que el mercado la expulse. La prestigiosa revista “The Economist” afirma que la situación actual de la economía mundial provocará una eclosión de la productividad, que define acertadamente como el elixir del crecimiento económico, porque ha llegado el momento de sacar partido de las posibilidades de las nuevas tecnologías.

Y es que la influencia de lo digital es definitiva en los modelos de negocio. Airbnb se ha estrenado en bolsa con éxito absoluto el pasado 10 de diciembre, precisamente en el año donde se ha limitado la movilidad de personas. Gracias a la naturaleza digital se transforman no solo modelos de negocio sino sectores enteros. Netflix, Uber o Spotify son algunos ejemplos popularmente conocidos. El consejo es calcular siempre el coste de oportunidad de no llevar a cabo un proceso de transformación digital. Ahora mismo, es muy elevado y lo será más a tenor del ritmo de cambio que se está produciendo de manera incesante.

Es muy posible, querido lector, que su manera trabajar haya cambiado con respecto a lo que hacía hace solo cinco años. La conectividad y las soluciones basadas en la nube están revolucionando nuestros negocios y nuestra manera de vivir. Desde AMETIC (la principal asociación del sector TIC) se defienden las plataformas en la nube como el pilar de la transformación digital de nuestro país. Una mayor velocidad de conexión junto a una mayor capacidad de almacenamiento ofrece un escenario idóneo para acometer sin miedo alguno la transformación digital definitiva.

¿Y por dónde se empieza o se continúa? Básicamente con talento. El fundador y CEO de Netflix, Reed Hasting, describe en su libro “Aquí no hay reglas” que gran parte del éxito de su proyecto obedece al incremento de lo que denomina “densidad de talento”. De manera análoga podemos afirmar que el éxito de una empresa depende ya de su densidad de talento digital. La empresa debe contar con personas que entiendan y sepan impulsar a la empresa en la economía digital. Como decía antes la transformación digital de la empresa ya no es algo conveniente, se trata de algo necesario e imprescindible. Es la principal resaca que nos deja el tsunami digital provocado por la pandemia del coronavirus, el año que las familias descubrieron las videoconferencias. No es verdad que todo ha cambiado, pero es cierto que mucho ha cambiado para siempre. Conviene tomar buena nota.