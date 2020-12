¿Quién será la que me vacune a mí?

La esperanza se convierte en miedo con el fermento del tiempo transcurrido sin solución plausible. Podríamos decir que la humanidad (y es mucho decir) lleva diez meses confiando en la aparición de una vacuna contra ese virus maléfico que nos circunda, nos persigue, ataca tras cualquier esquina, se camufla sobre el umbral de la casa, usa el mismo pasamanos que nos protege en la escalera, pulsa nuestro propio botón del ascensor que nos ayuda. En todo ese tiempo se adueñó de nuestra voluntad, pergeñó tácticas devastadoras, y dejó los telediarios llenos de camillas, respiradores y lágrimas. Hoy, con la aparición de varias vacunas hay que preguntarse, ¿quién nos vacunará mañana? Como esa canción que me embelesa “¿Quién será?, un mambo del mexicano Pablo Beltrán Ruiz, popularizado por su paisano Pedro Infante, reconvertido al inglés por las “Pussycat Dolls”, algo así como las “Gatitas Dolls”, con el título “Sway”.

Lo mismo que las dos Españas machadianas, la derecha y la izquierda, la monarquía y la república, ahora estamos en vacuna sí o vacuna no, porque aquí en este territorio ibérico, en la parte que nos toca, siempre andamos con esas disyuntivas. Estamos faltos de seguridad, flotamos entre la información que nos obliga a nadar entre nenúfares acariciándonos la barbilla. Hay opinandos de todos los colores con subtítulos académicos que incitan, recomiendan, analizan y rellenan espacios en las pantallas de la tele. Pero a mí, quien en realidad me anima a vacunarme (aparte de las “pussycat”) es el doctor en inmunología Abel Gayo Lana, director de la clínica Ergo. Un profesional con talento, talante y de Teverga. Estos tres factores unidos conforman una identidad que no necesita mucha explicación. Tiene talento porque supo lo que es el esfuerzo para llegar hasta donde llegó, y después aplicó su intelecto en el bien de la comunidad. Tiene talante porque procede de una familia, aparte de vaqueiros (Gayo apellido por excelencia) junto a la que he crecido. Su abuela, Benigna, su padre, José María Gayo, conocido por Mari Gayo, empleado en las oficinas de Hullasa junto a mi padre, ciclista hasta los años noventa del siglo pasado, que batió el récord de subidas al puerto Ventana. Su tío Ignacio, que hizo de una leve minusvalía una manera de andar, de moverse, de ser, de presentarse con una sonrisa siempre. Otro de sus tíos, Rufino, un poeta romántico que ofició en el fielato de Entrago de Teverga, y se doctoró como violinista de la soledad y la ensoñación. ¿Cómo no confiar en un doctor con estos ancestros? Si alguien quiere más todavía puedo referir un secreto que me contó su padre, Mari Gayo, hace unos años. Secreto que ahora deja de serlo para convertirse en síntoma, en simbolismo, en historia rural. Siendo un adolescente de dieciséis años, que era la edad en la que se empezaba a trabajar en los años cuarenta, fue cuando se le presentó la ocasión de entrar en las oficinas de Hullasa como pinche. Pero su interés fundamental no era comenzar una vida laboral, ni tener un puesto fijo en una empresa solvente en aquel momento con el auge del carbón. Su verdadera fascinación era que en la empresa había una bicicleta con la que había que ir todos los días hasta San Martín desde Entrago (un kilómetro) a llevar las cartas a la oficina de correos. Y esa era la misión de su categoría profesional y el culmen de su lujo velocipédico, cuando tener una bici propia era privilegio, un prestigio y casi un milagro. Por eso, los Gayo, bien podrían ser también ser los gallos, en la acepción más asturiana de grandes, líderes, triunfadores, amigos entrañables.