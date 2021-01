Dietario navideño

Los centros comerciales en Navidad. Es consumismo, sí. Catedrales del gasto y el consumo. Vale. Pero hay un ambiente también infantil, dulzón, festivo. Visito con mi hijo una tienda de juguetes. Los queremos todos, claro. No sé por qué es todo tan caro, le dice una señora a una joven dependienta. La señora no lleva un abrigo color rencor ni una bufanda teñida de resentimiento. Simplemente constata. Con la resignación justa. La dependienta mira al suelo. No tiene culpa ni tiempo.

Vamos a un restaurante de montaña desde el que se ve toda la línea de costa. Desde tal altura todo parece un continuo, una inmensa ciudad con toda la mar enfrente. El mar está muy quieto. Durante el salpicón de mariscos con suave salsa de mostaza la conversación gira acerca de Salvador Illa y su candidatura en Cataluña. Cuando pasamos a las fabes con almejas y piparras, un ligero bullicio se adueña de la sala y hablamos entonces sobre las novedades ensayísticas, el urbanismo y la necesidad clara de no pedir postre para poder cenar en condiciones y no llegar a esa hora incierta con sensación de estar muy llenos. Por qué serán tan caros, pienso cuando salgo hacia el párking y veo esos cochazos.

Nadie sin su mensaje de Navidad. No estoy seguro de que el presidente de mi Mancomunidad lo haya dado. Mensajes desde hospitales, desde museos, desde la calle, como Vara en Extremadura. Palabras que se pierden en la fría noche. Palabras que uno capta preparando el aperitivo de la cena. Carnaza para periódicos con anorexia navideña. Los periódicos son los únicos que adelgazan en Navidad. Dice en La Sexta que la palabra más repetida en las alocuciones ¿(ventrilocuciones?) de los próceres autonómicos es «esperanza». La dicen Bonilla y Urkullu, Revilla y hasta el tontón de Torra, que ya no pinta nada pero padece grandilocuencia y ha dado también su mensajito, faltón, no podía ser de otra manera. Mi esperanza es que haya menos mensajes y vacunas a tutiplén. Va cayendo la tarde y preparo, en un inopinado ataque de previsión, las uvas para nosotros y doce Lacasitos para el zagal. Horas después, achampanado, solo en la madrugada, viendo «Cachitos», recuerdo lo que escribe Beatriz Manjón en The Objetive sobre la Nochevieja. Cita a Josep Pla, que aumentando su nivel etílico en tal velada: «Me cargo tristemente...». Fuera, unos cabrones tiran petardos.