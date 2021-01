El 2021 recién nacido tiene que alumbrar una nueva realidad para Asturias. No será la de la vuelta a la normalidad, la antigua u otra diferente, porque nada podrá ser igual que antes, mal que nos pese, después del maldito virus que ha trastocado nuestras vidas. Por muy bien que transcurran las cosas, aún tardaremos un tiempo en librarnos de las mascarillas y las restricciones. Sí lograremos con la vacunación y el avance en los tratamientos frenar el horror que causa un enemigo tan invisible como dañino. Con cada estreno de año iniciamos una etapa distinta. En este queda marcado como nunca un cambio de ciclo porque la pandemia está actuando como un potente acelerador de transformaciones sociales y económicas. Hay que asumirlas rápido, aprovecharlas para liberarnos de la angustia y planificar el futuro agarrados a alguna certidumbre. No queda otro camino.

Las circunstancias que encaramos desde marzo obligan a tener claras las prioridades con las que afrontar las hojas del calendario que restan por delante. Solo eso debería bastar para que una sorpresa tan inesperada como fue la del covid no volviera a descolocarlo todo. De entrada, un deseo primordial: que termine cuanto antes la pandemia como condicionante absoluto de nuestros destinos. Al margen de los optimistas pronósticos –¿y electoralistas?– del Ministro y ahora candidato Illa sobre el ritmo de vacunación, que lógicamente depende de la disponibilidad de las dosis y de la aceptación ciudadana de la profilaxis, si en junio están inmunizados los internos de las residencias, sus cuidadores, los sanitarios y la población mayor de 70 años, habremos conjurado la peor consecuencia del coronavirus: su alto precio en vidas entre la población vulnerable.

Ese paso de gigante permitirá que la sanidad deje de constituir el centro absoluto de los esfuerzos. Y volverá la política en la plena extensión de la palabra. Puede decirse que el presidente del Principado, Adrián Barbón, iniciará en cierto sentido entonces su mandato. La lucha contra el contagio monopolizó hasta la fecha sus actuaciones. La magnífica evolución de Asturias durante la primera ola le permitió consolidar su liderazgo y darse a conocer fuera de las fronteras regionales. Su bien labrado perfil de hombre preocupado por la salud de los asturianos resistió incluso el feroz ataque de la segunda acometida, cuando la región pasó en semanas de los mejores puestos en el ranking nacional a ocupar los peores. Pero ahora llega el momento de gobernar más allá de las urgencias médicas y hospitalarias. De fijar apuestas. De retratarse definiendo un proyecto para Asturias. Nos va el futuro en ello.

La región cuenta ya con un Presupuesto aprobado por amplia mayoría. Por la variedad y número de fuerzas que lo respaldan, como ningún otro desde la consecución de la autonomía. Si se cumple lo prometido, pronto deberíamos ver cómo circulan los primeros trenes en pruebas por la esperada variante de Pajares. Una obra gigantesca y también una palanca colosal para diseñar la nueva Asturias a la que aferrarse. En la captación de fondos europeos algunas comunidades, como el País Vasco, que esta semana aprobó un programa concreto de actuaciones para el que reclama 5.700 millones de euros, ya toman claramente la delantera. Un desafío a la parsimonia con la que el Principado maneja sus proyectos. De las compensaciones para las industrias electrointensivas qué contar tras el último mazazo. A ver cómo son capaces de arreglarlo los gobiernos socialistas central y asturiano sin que se resienta gravemente el corazón industrial de esta región.

La economía atraviesa peligrosas curvas. La descarbonización exprés amenaza con dinamitar el cimiento industrial asturiano. Urgen tratamientos de choque y alternativas basadas en proyectos reales, no globos sonda. Algunos expedientes temporales de regulación –la Administración regional tramitó 6.446 ERTE desde el 21 de octubre hasta esta semana, que afectan a 25.102 trabajadores– derivarán en despidos definitivos. Habrá que seguir auxiliando a los que salen tocados del envite para que no se hundan y, en paralelo, propiciar medidas dinamizadoras y regeneradoras de la actividad. Por no continuar hablando de la merma de la productividad, de la tantas veces aplazada reforma de la función pública, del apoyo a la innovación y la ciencia siempre pospuesto, de la digitalización pendiente, que aparecen como enormes retos en el horizonte y que es preciso asumir sin más demoras.

Jamás olvidaremos a los que nos han dejado. Nunca agradeceremos lo suficiente el titánico y ejemplar esfuerzo de quienes llevan tantos meses luchando en la primera línea contra el virus, empezando por el personal sanitario, cuya actitud ha sido a lo largo de todo el año ejemplar. Después de un 2020 de pesadilla, hay ganas de volver a vivir sin tanto miedo, sin el temor permanente a la pérdida de vidas, de empleos, de condiciones de vida. Confiemos en que así podamos hacerlo muy pronto y que todos estemos a la altura de las circunstancias para arrimar el hombro. Pongamos nuestras esperanzas en un 2021 cuya senda comenzamos ya a caminar.