Los paréntesis son tóxicos

Llegó el día (capítulo 4) en que olvidé a qué saben los besos que nunca se olvidan. Y una noche, tras salir de copas con unas amigas y conocer a un periodista pulpo, llegué a casa tan deprimida que me puso a bailar sola como una loca. No te atrevas a reírte de mí. Ni a compadecerme. Bailé y aquella danza fue como una declaración airosa de principios, o airada de finales. Decidí: nunca más volvería a ser un simple paréntesis en la vida de alguien. Nada de autoengaño compasivo para terminar vendida al mejor impostor. Mi próximo capítulo solo aceptará hombres que no den pistas. Resbaladizos. No hay prisa: adoro abrazar la soledad”.