Un deseo para 2021: recuperar el norte

Tan pronto se decía, una mañana en rueda de prensa, que el PSOE negociaba con las peores artes del SOMA y del “villismo”, como al día siguiente, en el Pleno parlamentario donde se aprobarían los presupuestos, se felicitaba al PSOE por su entrega y voluntad negociadora incluso «en el día de Navidad». Se pasó de no atender las llamadas al diálogo a regalar el sí a los presupuestos. Incomprensible y sin ningún sentido. Lo único que se consiguió fue que recordemos aquellas palabras de Simón Bolívar: «Hemos arado en el mar». En cierto modo, la de 2020 es la memoria de un año fallido.

Militantes y cargos públicos de Podemos Asturies llevamos meses diciendo que se vive un momento político distinto y anómalo, que la mayoría de izquierdas que hay en la Xunta Xeneral tenía que sentarse a hablar y alcanzar acuerdos. Que Podemos Asturies debería jugar un papel dinamizador en ese diálogo y poner en valor, acompañándolas, las medidas políticas y sociales que desde el Gobierno del Estado está impulsando Unidas Podemos.

Se nos acusó de deslealtad, incluso de traición... Y todo para que al final quienes intentaron amordazarnos e impedir el debate, en un proceso de acumulación de cargos sin precedentes en Podemos Asturies, llegasen a las mismas conclusiones… con la boca pequeña. Pero hay una diferencia fundamental: ahora se llegó tarde y mal, con la credibilidad personal y con el crédito parlamentario en entredicho. El resultado final es la indiferencia, la nulidad y la incapacidad de influir de forma determinante en ningún acuerdo. Eso sí, se recibió la felicitación y el anómalo reconocimiento del Partido Popular, mientras un viejo sector del PSOE contrario a cualquier acuerdo con Podemos Asturies (que añora quizás los tiempos en los que consensuaba presupuestos con el Grupo Popular) aplaude con las orejas. Una vez más nos convirtieron en la indeseada herramienta de las fuerzas más conservadoras del bipartidismo. Algo que debería llamar a una reflexión profunda e inmediata.

No es momento para miedos ni dudas. Es momento de dar un paso adelante, atreverse, arriesgar, ser responsables y coherentes. Es momento de hablar, tender puentes, tejer redes, superar sectarismos, rebasar desconfianzas. Es momento para la generosidad, la creatividad, la flexibilidad, la lucha y la entrega. Es momento para la fuerza, la organización, la inteligencia, la estrategia, la amplitud de miras… Es momento para la esperanza. Así lo entendemos muchas compañeras y compañeros en Podemos Asturies: ha llegado la hora de plantear y de exigir un giro en nuestra organización para que no pierda el norte. Sin partido, sin una estructura fuerte, no puede haber presencia en los conceyos y en las comarcas, no es viable el diálogo con los movimientos sociales, se agranda la desconexión con los sindicatos de clase y con las organizaciones que recorren día a día la realidad de las calles.

La vertebración del partido sigue como causa pendiente, aun siendo conscientes de que nuestro nombre y nuestras banderas moradas son solo una pequeña parte de toda esa masa social que hay que movilizar e implicar en la construcción de un proyecto que parte del asfalto de nuestras calles y de la gravilla de les nuestres caleyes.

Hay espacios políticos, sindicales, vecinales y sociales que nos exigen que arrimemos el hombro activamente para poner en pie una alternativa, un frente amplio donde, respetando la identidad y la autonomía de cada organización y de cada colectivo con trayectorias y culturas políticas diferentes, podamos ser capaces de influir y de confluir, de ser protagonistas, de tener presencia en las instituciones y de alimentar la movilización social. Un referente sociopolítico transformador, diverso y plural, expresión de la convergencia de luchas, memorias y resistencias, que represente en los parlamentos y en los ayuntamientos la fuerza de los movimientos ciudadanos y que condicione las decisiones políticas, sociales y económicas para ponerlas al servicio de los intereses de la gente. Para eso hace falta generosidad y capacidad de negociación, porque no es posible recorrer ese camino en solitario desde Podemos Asturies, como demuestra cada día, con su trabajo, nuestra gente en Unidas Podemos.

Tenemos que hablar seriamente de todo lo que nos une y compartimos, fortalecer la unidad de acción y evitar que nuestra fragmentación entregue el Gobierno a la derecha y a la ultraderecha, o a ese sector más conservador del PSOE asturiano que coge la batuta con la izquierda pero siempre mira hacia la derecha de la orquesta, desafinando cada vez que suenan los acordes sociales.