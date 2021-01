Así es la vida

Lo mismo y, sin embargo, parece distinto. A Ricky Gervais no le entran prisas por cambiar cosas y todo transcurre sin prisas, sin subrayar nada. El humor es cauto, casi inadvertido a veces, y nunca se hace leña del árbol caído. Incluso el dueño del periódico, que decide venderlo, recibe una segunda oportunidad para no terminar en la picota. Hay una nueva pérdida definitiva pero el guion se cuida muy mucho de apretar las tuercas sentimentales y el dolor, que lo hay aunque venga acompañado de resignación, abre pequeñas vías a nuevas formas de encarar la vida. Sin saltos bruscos, sin revelaciones fulgurantes, sin filosofía barata de autoayuda. No se acepta la compasión, ni siquiera cuando en una noche loca de actuaciones humorísticas haya gente que se haga sus necesidades encima o tenga momentos poco inspirados. After life se deja ir con serenidad melancólica e inteligente, interpretada con mucha convicción por actores de físico corriente que no chupan cámara y lamen sus heridas con digna desesperación. Es una serie en la que parece que no pasa nada, cuando lo que pasa por ella es la vida en estado puro: supervivientes, den un paso al frente.