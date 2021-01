El error Cascos

En ella defendía al exministro como “el único capaz de liderar un cambio que nos saque del fracaso en el que nos sumió la izquierda y garantizar un gobierno que se atreva a cortar el nudo gordiano de complicidades políticas, empresariales, sindicales y mediáticas que impiden la consolidación de una auténtica sociedad abierta en Asturias”. Qué equivocado estaba.

En lo que no me equivoqué fue en adelantar que no me saldría gratis opinar. Intentaron asesinarme civilmente con infamias y después de acreditar su falsedad, dimití como concejal en Oviedo y volví a mi actividad profesional. Mientras tanto, los sicarios de Gabino iniciaban el vía crucis judicial que acabó con sus carreras políticas.

Muchos asturianos pensaban como yo. 178.000 votamos a Cascos 8 meses después. La situación de Asturias, su trayectoria como ministro con proyectos emblemáticos en el Principado, su discurso de recuperar el orgullo de ser asturianos calificando a Asturias como un país que no quería ser más que nadie pero tampoco menos que ninguna otra comunidad histórica en España y la denuncia de la corrupción representada por el “Pautu del Duernu” configuraron una coalición transversal que le dio la victoria en mayo de 2011.

El fiasco fue mayor que la ilusión. Y más rápido. Seis meses después de tomar posesión convocó elecciones anticipadas y las perdió. Meses en los que su incapacidad para escuchar, su autoritarismo y su soberbia hicieron imposible ningún acuerdo con nadie. Ni adentro ni afuera. Ni a derecha ni a izquierda. No supo ser presidente. Como explica gráficamente un fundador de Foro Asturias, haber sido capataz de Aznar no lo facultó para ranchero.

Con la perspectiva que tenemos hoy, está claro que la convocatoria de 2012 fue una decisión en la que no pesaron los intereses de los asturianos y tampoco los de quienes le apoyaron votándole o formando parte de su administración. Nos dejó tirados a todos.

El velo se me cayó hace un año, cuando siguiendo una recomendación del propio Cascos, pedí acceso a las cuentas de Foro y descubrí atónito la confusión entre su patrimonio personal y el del partido y su rapacidad desmedida.

Quien daba sermones contra la corrupción pagaba con dinero de todos los asturianos las reparaciones de los coches de su pareja, los zapatos y libros de sus hijos, el sushi a domicilio, el procurador de sus líos en la Gürtel, sus andanzas como pescador acompañado de chofer, o los 170.000 euros de alquiler de una sede fantasma en Madrid que era de una sociedad de su mujer, María Porto. Todo esto sumado a un sueldo mayor que el que tenía como vicepresidente del gobierno español y auto concediéndose préstamos con la caja del partido, al que en el colmo del descaro le facturaba los mítines como conferencias.

Esto, que imagino tendrá consecuencias penales en el proceso judicial en el que Cascos está imputado por la denuncia de Foro Asturias, no es lo grave. Lo peor no es malversar como un vulgar ladrón el dinero de los contribuyentes. Lo imperdonable es haber traicionado la ilusión de los asturianos por un cambio histórico anticipando las elecciones por razones espurias y dando un portazo a la Asturias soñada que nunca fue y que pudo haber sido.

La convocatoria de 2012 fue un truco de trilero. Si ganaba algún escaño, se instalaría cómodamente a saquear el presupuesto del Principado como hicieron antiguos conmilitones suyos en otras instituciones y por el que han sido condenados en los tribunales.

Si perdía, triplicaba el sueldo que había tenido como Presidente y esquilmaba los fondos públicos que recibía Foro Asturias como si fueran un complemento salarial. Esto fue literalmente lo que hizo. Monetizar en provecho propio e ilegitimo el mayor caudal de ilusión política de la sociedad asturiana en nuestra historia reciente. Ni siquiera tuvo la humildad de asumir la responsabilidad por las derrotas de 2012 y 2015 ni la decencia de hacer mutis por el foro cuando se destaparon sus chanchullos.

Parafraseando a Ortega en su famoso artículo que dio la puntilla a Alfonso XIII, Cascos no es el sujeto del error, sino el objeto. El error no fue de Cascos, Cascos fue el error. El error que cometimos muchos asturianos promoviendo a alguien indigno para liderar el cambio que necesitábamos.

A quienes creemos que el futuro de Asturias pasa por convertirse en una sociedad abierta basada en la libertad individual y de mercado, nos duele que el centro-derecha asturiano haya sido vampirizado por un trío tóxico de la catadura de Rato, Gabino y Cascos. Vamos a tener que mejorar el casting.

Es un símbolo de reparación moral y de reivindicación de futuro ver como Foro Asturias celebra 10 años renegando del autoritarismo y la corrupción de Cascos y al mismo tiempo siendo clave en la aprobación del presupuesto que los asturianos necesitamos en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia.