Nadie cree a nadie

La pregunta de ¿Zavalita, cuándo se jodió el Perú?, en la novela de Vargas Llosa, tiene una línea de interpretación comprensible en el momento en que estamos viviendo. Probablemente sea un brindis al sol, pero cualquiera con dos dedos de frente tendría que preguntarse por qué en una crisis de la magnitud actual los políticos no han sabido cerrar filas para darle al país una respuesta menos trágica de la que ofrecen. ¿Qué quieren en estos momentos los españoles? Es bien sencillo. Calor y certidumbre. ¿Qué no quieren? Debates falsos, simulacros de política y enfrentamientos estériles. ¿Pero es posible que personas adultas no vean por donde van los tiros? Que la Constitución se ponga en cuestión desde el propio Gobierno en los tiempos en que una feroz pandemia necesitaría de todo esfuerzo prueba la incapacidad de unos dirigentes para enfrentarse con realismo a los hechos, la estupidez y el sectarismo propio de los partidos. En algún momento tendremos que rebelarnos contra la falsedad pública que nos domina.