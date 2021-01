Trump y el “fantasma insolvente”

De momento, hay que lamentar cuatro muertos y casi mil heridos, pero en el clima de violencia extrema en el que vive la sociedad norteamericana parece una factura menor. La mayoría de los analistas lamentan que este episodio pueda arruinar para siempre la imagen de los Estados Unidos como referente ejemplar de las naciones democráticas y guía espiritual del liberalismo económico más elegante y repeinado. No hay que exagerar. Desde que Washington asumió el liderazgo mundial que dejó vacante Inglaterra a partir de 1945 (su última aventura imperial fue la reconquista de las islas Malvinas), la influencia del “complejo militar industrial” que tanto temía el general Eisenhower no ha dejado de crecer, con constantes intervenciones militares en el extranjero (Vietnam, Laos, Camboya, Irán, Irak, Granada, Panamá, Nicaragua, etcétera), so pretexto de instalar allí, a punta de bayoneta, un modelo democrático como el que disfrutan los descendientes de Abraham Lincoln y resto de padres fundadores de la primera república moderna. Un verdadero demócrata nunca se hubiera comportado así, ni tampoco sacaría pecho con la limpieza de su conducta, mientras se le involucra en supuestas actividades relacionadas con cárceles secretas, torturas, apoyo y financiación de golpes de Estado y otras perversidades. Alguien debió de pensar que quizás ha llegado el momento de echar sobre la mesa todas las cartas de la baraja y dejarse de pamplinas (“América first” de una maldita vez, gritaba Trump). Setenta y cuatro millones de votos le valieron al personaje del tupé de color zanahoria para legitimar su mejor derecho a residir otros cuatro años en la Casa Blanca sin pagar el alquiler. Dejó escrito el aristocrático Gore Vidal que no le sorprendería que su país, con el paso del tiempo, acabase convertido en una potencia fascista. Reúne condiciones para ello.