El mundo de los olores

Es el gusto el que Ángel González elige para asegurarse de que su creación es exacta a su amada. No las manos con las que, como Dios, la moldeó, tampoco la vista. Elige el gusto, el sentido más pobre de los que tenemos. El gusto y también el olfato: “Tu mismo olor”. Porque con la boca extraemos los olores y mientras sabores solo hay cuatro, más el raro umami, olores hay miles, o detectamos miles.

Efectivamente, no fue solo el sabor de la madalena en la boca del joven protagonista de “En busca del tiempo perdido”, lo que encendió en su memoria ese río de recuerdos, fueron también los aromas. Los olores tienen un importante protagonismo en algunos escritores. Richard Ford en su novela “Canadá” hace que los personajes vivan en un mundo de olores entremezclados, raros, residuales. Un universo olfativo como el que imaginó Paul Auster cuando hace a un perro protagonista. ¿Cómo será representarse el mundo mediante los olores? Nuestra representación es visual.

La pérdida del olfato se denomina anosmia. Puede ser secundaria a infecciones, traumas, sinusitis crónica, iatrogenia, etcétera. La etiología posinfecciosa quizá sea las más frecuente y dentro de ellas las víricas: rinovirus humano, coronavirus, parainfluenza y virus de Epstein-Barr, entre otros.

Como en tantas cosas, la anosmia posvírica de covid-19 fue una sorpresa que no debería haber sido pues, como he dicho, se sabía qué coronavirus la causa. Lo que sorprendió quizá fue su frecuencia. No se sabe bien cuánta, pues como todo en esto, los datos no siempre representan lo mismo: unos estudios están hechos en hospitales, otros mediante llamadas telefónicas, algunos con mediciones muy finas… desgraciadamente, en España, en la red de vigilancia, no se recoge este síntoma. Decir que puede afectar hasta el 50% no creo que sea exagerado. En varios estudios lo supera.

Sobre la evolución sabemos algo. A la semana, en una cohorte de 381 ya se observa que el 80% está mejor y a las cuatro semanas el 79% estaba casi bien. En otro estudio a los tres meses el 86% estaba restablecido. Así que se puede describir la historia natural y siendo tan favorable, quizá no valga la pena intervenir. De todas formas, hay al menos 34 ensayos de cierta calidad que examinan terapias diferentes para la anosmia post vírica. Las más acreditadas son esteroides sistémicos y entrenamiento olfativo. Ninguna tiene una gran eficacia.

La fisiopatología de la pérdida de olfato post infecciosa no se conoce. En el catarro la nariz puede estar obstruida, razón suficiente para no oler. Pero pasado ese periodo, fosas nasales permeables, la razón ha de estar en otro lugar. Una posibilidad es que los virus dañen las células sensoriales de la nariz, que son neuronas que perciben y trasmiten la señal, neuronas que tienen una extraordinaria capacidad para regenerarse.

En una resonancia magnética en un paciente que sufría anosmia súbita aislada relacionada con SARS-CoV-2, el volumen e intensidad de señal del bulbo olfatorio eran normales, lo que nos obligaría a pensar en patología en otro lugar. Sin embargo, el análisis histológico de varios pacientes con anosmia mostró ausencia de cilios y una disminución del número de neuronas olfativa, reemplazadas por epitelio escamoso metaplásico: huelen menos porque no tienen sensores.

El trastorno también puede estar más arriba, cuando los virus se las arregla para usar las ramificaciones neuronales para alcanzar el cerebro. En eso es especialista el virus del herpes, muy neurotrófico. Entonces, además de la anosmia y la hiposmia (reducción parcial de la capacidad de percibir olores), pueden aparecer la fantosmia (sentido del olfato distorsionado) y la alucinación olfatoria (distorsión percibida en ausencia de un olor), En esos casos debe de haber una alteración de las áreas cerebrales encargadas de procesar las señales olfativas. No tengo información de que haya ocurrido en el curso de una infección por Sars-CoV-2.

Delibes crea un personaje con un finísimo olfato. Ayudante de caza, los señoritos se divierten mirando como rastrea las piezas gateando entre los rastrojos. Y él se siente orgulloso. En su mundo ya no cabe la humillación ¿Qué le hubiera pasado si Sars-CoV-2 le hubiera atacado? Delibes hace que se rompa una pierna, arrastrándola repta en el monte bajo. ¿Qué le habrían hecho si sufriera anosmia?