La tercera ola entra en escena

El Gobierno tendrá que decidir muy pronto (mañana mismo debe pronunciarse sobre las condiciones obligadas para la hostelería tras expirar el decreto del 18 de diciembre) si toma medidas para frenar la previsible escalada de contagios que, según la dinámica de la pandemia, empezaría a notarse la próxima semana.

En el conjunto nacional, la tercera ola ya hace estragos. La incidencia acumulada se acerca a los 350 casos por cada 100.000 habitantes de media en España. Algunas comunidades, como Madrid, Cataluña, Baleares o Extremadura, han superado la barrera de los 400. Al tiempo, algunos territorios han dejado caer su deseo de que el Gobierno central declare un confinamiento similar al de marzo para frenar en seco el avance, pero el Ejecutivo central tratará por todos los medios de evitarlo.

Cada comunidad autónoma tendrá, por tanto, que pegarse en casa con el virus y con el descontento que supongan las medidas. La experiencia en el Principado ha permitido al Gobierno recorrer un camino. Por ejemplo, ha reconocido que los cierres perimetrales, como los que se llevaron a cabo en Oviedo, Gijón y Avilés, han demostrado ser poco eficaces para contener la propagación de contagios, al menos si al tiempo se mantienen las actividades que permiten la interacción social en las grandes ciudades. También parece bastante claro a ojos de las autoridades sanitarias que el pequeño comercio de proximidad apenas tiene incidencia en los contagios. La clave vuelve a ser la hostelería.

El problema es peliagudo. El sector está cansado y de uñas, sufriendo un duro impacto económico que muchos negocios no van a superar. Además, siente que existe un intento de señalarle como culpable de brotes o contagios, cuando, en realidad, el asuntos es más complejo y sutil. El problema no está en los locales (si cumplen las normas de distancia y ventilación), sino en los hábitos de los clientes. Es un hecho que la combinación de jóvenes, reuniones y ciertos bares de amplia interacción social propician contagios. Decir esto no es criminalizar a nadie; es simplemente reconocer una realidad, porque este asunto no debe abordarse con un afán de señalar culpables, sino de prevenir la propagación de un virus. De ahí que cuando las cifras se tuercen demasiado y la incidencia hospitalaria se dispara, las autoridades sanitarias opten por poner limitaciones como medida urgente para atajar contagios.

Parece inevitable que el Principado vuelva a establecer restricciones a la hostelería, pero el Gobierno confía en poder hacerlo de forma gradual, eludiendo un cierre generalizado y acotando el daño económico. Bien actuando solo en las zonas con mayores incidencias, bien rebajando horarios para evitar encuentros de jóvenes en los que se relajen las precauciones o limitando los espacios en los que se sirve. En parte también porque, a mayores restricciones, mayores habrán de ser las compensaciones, por lo que se deberá acotar con precisión dónde y cómo se actúa. En cualquier caso, todo entra en el terreno de la hipótesis: serán los contagios los que indiquen qué decisiones son las adecuadas, y frenar esos contagios o mantenerlos en el mínimo es, a la postre, responsabilidad colectiva.