El brujo invocó la lluvia. Y llovió

“Rainmaker” (“Hacedor de lluvia”) es otra notable canción del último trabajo del Boss. “A veces la gente necesita creer tanto y tanto en algo que contratan a un hacedor de lluvia. El hacedor de lluvia les dice que el blanco es negro y el negro es blanco, les dice que la noche es el día y el día es la noche”. El hacedor de lluvia del peinado imposible, el brujo surgido de la Nueva York sin alma y de las entrañas de la telerrealidad, también dijo que volvería a hacer grande a América, que él es el único que entiende, apoya y defiende a los trabajadores pobres blancos de EE UU, que él solito plantaría cara y se impondría a un sistema político (Washington, ese ente) que es corrupto, irreformable y el principal lastre que ha hundido en la miseria a la honrada América de las ciudades pequeñas y medianas, esa América blanca, que trabaja duro, reza, cuida de su comunidad, desconfía de quienes no son como ellos y tiene derecho a portar armas. Es ese EE UU que nutre a miles las filas de los perdedores de la globalización. En “Una tierra prometida”, el primer volumen de sus memorias, Barack Obama explica que el peor error de su campaña en 2008 fue llamar “resentidos que se aferran a las armas y la religión” a los habitantes de esos pueblos de Pennsylvania y el Medio Oeste donde los empleos desaparecen a diario. “No es nada sorprendente que estén frustrados y recurran a las costumbres y el estilo de vida que han sido las constantes en su vida, ya sea la fe, la caza o el trabajo obrero, o a ideas más tradicionales de familia y comunidad. Cuando los republicanos les dicen que los demócratas despreciamos todo eso –o cuando nosotros mismos les damos motivos para que lo crean–, entonces ni las mejores políticas del mundo pueden importarles mucho”, escribe Obama.

La derecha estadounidense lleva años canalizando esta frustración en una guerra cultural (de raza, de género, por las armas, por la religión) que echa gasolina al fuego del resentimiento del hombre blanco pobre. Por no remontarse mucho en el tiempo, hay una línea continua entre Ronald Reagan, Newt Gingrich, Karl Rove, Steve Bannon y Trump. La llegada al poder de Obama (negro, inteligente, progresista) convirtió la hoguera del resentimiento en un incendio del que surgió Trump. El hacedor de lluvia, el aprendiz de brujo sin más ideología que sí mismo y un nacionalismo primario, se sentó en el trono. Y llovió, vaya si llovió. Chuzos de punta. Un asalto al Capitolio, sin ir más lejos.

Es tentador ridiculizar a los seguidores de Trump como “rednecks” con un casco de cuernos, racistas meapilas de extrema derecha. Es mucho más complejo que eso. No hay más de 70 millones de “rednecks” en EE UU. Lo que sí hay es muchas víctimas de la globalización, muchos conservadores, toneladas de propaganda y años de irresponsable deriva hacia la irracionalidad del Partido Republicano. Y un sentimiento, justificado, de que el juego político es algo ajeno que nunca tiene en cuenta a la inmensa mayoría de la población. Joe Biden, un presidente del que se ha dicho que sopesa no presentarse a la reelección, tiene la primera responsabilidad de empezar a restañar heridas. Pero necesitará al Partido Republicano, si queda algo de él. Porque el trumpismo no acaba el 20 de enero.