La detección del cáncer colorrectal

En ese momento me interesé por el asunto y busqué en los diferentes repositorios los ensayos clínicos que se realizaban con técnicas similares. Había varios. Ha pasado el tiempo, he perdido contacto con ese grupo y, que yo sepa, no se ha comercializado ninguna prueba de detección de cáncer colorrectal basada en metabolitos. Existe una que trata de identificar fragmentos de ADN cancerígeno en el torrente circulatorio, se denomina biopsia líquida. Su utilidad se reserva para las personas que no completan el cribado recomendado más ampliamente.

Hay varias pruebas de detección sobre las que hay un acuerdo bastante universal. La más clásica es la prueba de sangre en heces química. Con ella se demostró, por primera vez, que los que la hacían conseguían disminuir el riesgo de muerte por ese cáncer, precisamente porque al descubrirlo en etapas tempranas el tratamiento es más eficaz. Como en todos los programas de detección precoz, ocurrirá que algunos de los cánceres tratados hubieran desaparecido vencidos por las armas naturales. Este es un problema de envergadura en el cáncer de próstata donde la mayoría de los estadios tempranos son poco agresivos, el individuo muere con su cáncer sin clínica. De hecho, a los 90 años en autopsia hasta el 80% de los sujetos tienen su cáncer. Cualquier tratamiento, radioterapia, braquiterapia, cirugía radical, es una agresión con efectos secundarios, muchas veces superiores a los beneficios. Por eso, en términos generales, no se aconseja intentar detectar ese cáncer, aunque la prueba, PSA, sea tan barata y aceptable. Sin embargo, el tratamiento del cáncer colorrectal en estadios tempranos es muy simple, aunque tiene un riesgo de perforación del colon que con la experiencia es muy raro. Y no deja secuelas. Además, si la prueba detecta un pólipo que se extirpa, es posible que se evite el cáncer: no solo se consigue disminuir el riesgo de muerte, también la incidencia.

La prueba química es la menos eficiente, ahora sustituida casi universalmente por la inmunológica. Se denomina FIT por fecal inmunological test. La ventaja es que solo detecta sangre, la otra tenía falsos positivos por sustancias químicas, y solo sangre humana, la otra cualquier sangre, la procedente de un buen filete. Es una prueba cuantitativa: cuánta sangre es suficiente como para suponer que esa persona tiene cáncer. Ese umbral determina la cantidad de falsos negativos y de falsos positivo. Si queremos que los primeros sean escasos, bajamos el umbral, menos de 20 microgramos. Entonces detectamos casi el 90% de todos los cánceres. Pero tiene un coste: un 10% de falsos positivos. Como todos los positivos han de hacer colonoscopia diagnóstica, se harán más de las necesarias con el consiguiente riesgo para el individuo sano y la presión sobre los servicios diagnósticos. Elevando un poco el umbral habrá menos falsos positivos, pero quedarán sin detectar hasta el 20% de los casos. La estrategia es repetir la prueba periódicamente bajo dos ideas: que el cáncer temprano es lento la mayoría de las veces y que la repetición disminuye la tasa de falsos negativos. La tercera prueba, que combina FIT con búsqueda de ADN de tumor es aún más incómoda porque obliga a recoger una deposición completa y no hay demasiada experiencia con ella.

Las otras pruebas son invasivas, la ya comentada colonoscopia y la sigmoidoscopia. La ventaja es que además de diagnósticas pueden ser terapéuticas. Y que bien hechas aseguran no tener cáncer durante varios años. Los inconvenientes son el riesgo, la incomodidad, el coste y la aceptación. Se puede hacer colonoscopia virtual. Es poco peligrosa, menos eficaz y si positiva obliga a utilizar el fibroscopio.

En Europa, que yo sepa, solo Alemania apostó por la colonoscopia. En el resto, donde se hace cribado poblacional, se usa la prueba de sangre en heces, casi siempre FIT. Curiosamente, la pandemia elevó el valor de esta prueba en algunos países que apostaban por la colonoscopia. Donde la medicina no es pública, los proveedores la preferían porque tiene un rendimiento económico superior. Pero ahora esa oferta no tiene el mismo éxito, de ahí la estrategia más económica y eficiente de sangre oculta en heces.