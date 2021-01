El Defensor del Pueblo ta folgáu

No hace falta indagar en por qué abandona la gente el campo o determinadas zonas donde se pierde el empleo. Dicho en simple: porque le sale de… las Cuencas. Porque no solo se van quienes no tienen trabajo, también los que tienen su subsistencia asegurada. Y ello es un proceso imparable que se viene dando en toda España desde los años sesenta, no únicamente en nuestro país.

En lo referido a les Cuenques, y puestos a disparatar, habría que abrir el expediente al revés, a la gente que pudiendo vivir allí, empobina de esos dos valles. Porque seguramente nunca se habrá invertido tanto dinero en ninguna zona de España: se han remozado las viviendas y los barrios, se han plantado farolas per uquiera, saneado los ríos, fabricado paseos, levantado casas de la cultura y bibliotecas, multiplicado las carreteras de acceso, inventado un campus universitario de necesidad muy discutible (por cierto, inventado por Fernández Villa y González Hevia)…, y, sin embargo, la gente se va.

Solo faltaba que el Defensor del Pueblo pusiera ahora el ojo sobre el problema de la demografía. Como también piense que el Gobiernu tiene en esa materia pito que tocar (con perdón), no veo yo cómo don Adrián y compañía van a sacar tiempo para enfrentar tanto tajo como les esperaría.

Porque, como se ve pol expediente 19011507 del Defensor del Pueblo, cuando ún ta folgáu entretiénse en cualquier cosa.

PS. Lo que se hace bien hay que decirlo: un 10 al Gobiernu en materia de vacunaciones.