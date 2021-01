Hay una cola inmensa e invisible de gente que ha aplazado un viaje, un divorcio o la adopción de una mascota. Mi vecino, en estas fechas, debería tener un perro que se había comprometido a recoger. Pero quién se hace cargo de un animal cuando nos cuesta tanto hacernos cargo de nosotros mismos.

–¿Y el pastor alemán del que me hablaste? –le digo de ventana a ventana.

–Hemos renunciado a él. Pero mi hija finge que lo hemos recibido y se pasa el día hablando con un cachorro inexistente. Nos tiene muy preocupados.

–Yo –le digo– tuve de pequeño un amigo invisible, pero no me dejó huella, no te apures.

Es mentira. Fingí ante mis padres que se había muerto, para que no se agobiaran, pero continúo hablando a escondidas con él. Es, por cierto, la primera vez que lo confieso. Se llama Ricardo, como un hermano que murió al poco de nacer. Está al tanto de la pandemia, del temporal de nieve, de la novela que debería estar escribiendo y que he dejado para cuando la situación se normalice. Ricardo dice que la situación no se normalizará, que lo propio de la existencia es la incertidumbre. Quizá lleve razón, pero hay incertidumbres e incertidumbres.