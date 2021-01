El test del confinamiento

Ejercicio número 1. Vives en un concejo de más de 30.000 habitantes, la gente se está muriendo por la calle de covid, todos van sin mascarillas y se frotan unos contra otros. ¿Te confinas?

A. No te precipites. Comprueba antes si el índice de trazabilidad se ajusta a los parámetros prefijados, si la incidencia acumulada a 14 días está por debajo de 325 y si la incidencia en mayores de 64 no supera los 195.

B. No te precipites. Mira antes si Saturno está alineado con Mercurio y Urano.

C. Precipítate. Mejor desde un sexto piso. Lo vas a pillar sí o sí.

D. No llames a la Consejería de Salud. Escribe antes a Barbón a Facebook a ver qué dice. Responde rápido.

Ejercicio número 2. Eres ovetense, la incidencia está en 325 contagios por cien mil y la tasa de trazabilidad del virus está en 61,8. ¿Puedes salir de compras?

A. Sí, pero tienes que preguntarle primero a Canteli.

B. No, detente. Mejor pregúntale a la mujer de Canteli, que es la que sabe ir de compras.

C. No te empeñes. Si llamas a Salud, no vas a arreglar nada.

D. Pregúntale por Instagram a Barbón. Responde rápido. Él lo sabe todo.

Ejercicio número 3. Un langreano sale de su casa en La Felguera, se sube a la Feve y a mitad de camino le llaman para decirle que tiene la PCR positiva. ¿Hay que confinar el vagón?

A. Sí. Pero solo si tres cuartas partes de los viajeros suman un tercio del doble del logaritmo de pi sumado a la tasa de trazabilidad. Si hay un hostelero dentro, tienes que reducir el aforo del vagón restaurante.

B. No. Cuando ese tren de Feve llegue a algún sitio ya se habrá acabado la pandemia.

C. Que no llames a Salud.

D. Mejor le preguntas a Barbón por el Twitter. También responde rápido por ahí.

Ejercicio número 4. Eres un vecino de un concejo entre 30.000 y 50.000 habitantes que tiene la tasa de trazabilidad del virus por encima de 50, pero solo has estado dos días en alerta extrema general. ¿Habrá cierre perimetral?

A. Pues hombre.

B. Pero qué cosas me preguntas.

C. Si tienes un primo que pasó un día por Grado, pues es posible. O no. ¿Cómo tiene tu primo el colesterol? ¿Y el azúcar?

D. Hazle un match a Barbón en Tinder y que sea lo que Dios quiera.

(Solución: solo has aprobado el examen si has respondido “D” a todos los ejercicios).