El disparate multiplicado

De hecho, si no existiera el propósito de poner los intereses estratégicos particulares por encima de los generales, Sánchez no habría eludido la responsabilidad de mantener un control único de la crisis a cambio de evitar las decisiones impopulares que acarrea el confinamiento. Y, en consecuencia, no hablaríamos tanto del caos nacional que se multiplica en cada autonomía: horarios de toques de queda, cierres perimetrales en cada región y concejo en función de cualquier tipo de discrecionalidad o de capricho, etcétera. Lo peor de dar palos de ciego es todo lo que se rompe alrededor; la falta de un criterio unificado y consensuado incide peligrosamente en la confianza y el ánimo de una población confusa y desmoralizada que no sabe a qué atenerse y que pasa las horas tomándoselo a broma con los memes. Castilla y Galicia reclaman las ocho de la tarde para encerrar a los castellanos y gallegos, Barbón quiere a los asturianos encapsulados en los concejos y en casa a las seis. Diecisiete autonomías, diecisiete obsesiones. Todo esto, amigos míos, es un disparate mayúsculo.