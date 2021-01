¡Ya está bien!

Pero a las herramientas hay que sumar las formas. Dicho de otra manera: una cosa es qué hacer y otra cómo se hace. Y en relación con el cómo, quienes ostentan la responsabilidad de gobernar deben entender las críticas que reciben de sus administrados. Dejo claro de mano que comprendo los errores; somos humanos y nadie está libre de ellos, sobre todo ante una situación como esta, desconocida y tornadiza. Lo que ni entiendo ni admito es la contumacia en el fallo y su necio intento de justificación. Eso no. Y mucho menos si, como es el caso y por decirlo de forma clara y directa, con ello se está poniendo en riesgo el pan de muchas familias.

Esta pandemia es de origen sanitario, pero se ha inoculado en la economía. Basta observar cuánto ha caído el PIB y crecido el paro en España en los últimos meses. Y lo ha hecho, entre otras cosas, porque desde mediados de marzo del año pasado se ha obligado a muchos establecimientos de diferentes sectores a cerrar sus puertas, total o parcialmente. Repito que no quiero entrar en el debate de si hay o no razones científicas que justifiquen esta decisión. Pero si quiero detenerme en algunas implicaciones prácticas que tiene.

El más inmediato y lesivo efecto es que los negocios y empresas a los que se impone el cierre se quedan sin ingresos o disminuyen drásticamente. Traslado lo que esto significa, por ejemplo, al ámbito de análisis de un trabajador público o de un pensionista: a finales de mes su nómina o pensión no se ingresaría en su cuenta o se vería muy mermada. Pero en el caso de un negocio, con esos ingresos se hace frente al pago a proveedores, a la atención de deudas bancarias o comerciales, a satisfacer gastos corrientes (luz, agua, telecomunicaciones, seguros) al pago de nóminas al personal y al reintegro de impuestos a las administraciones públicas (con los que, por cierto y entre otras muchas cosas, se atienden las nóminas y pensiones mencionadas).

Por supuesto, el dueño del negocio o empresa tampoco recibe su sueldo habitual, por lo que, ya en el ámbito más personal y familiar, se le plantearía el mismo problema que al trabajador público o pensionista citados. Y sus empleados pasarán, en el mejor de los casos, a una situación de regulación temporal de empleo, con lo que eso significa de reducción de sus salarios y de retraso en la percepción de los mismos.

Introduzcamos ahora la variable tiempo. Si esto ocurre un mes, o dos, o tres, el efecto puede ser asumible: acuerdos de pago con proveedores, negociación de deuda con bancos, retrasos en las nóminas del personal, etc. El problema es que gran parte de estas empresas a las que me refiero ¡llevan en esta situación más de diez meses! Y muy probablemente el panorama no cambiará, como mínimo, en este año.

No es este un problema exclusivo de España, sino que es común a todos los países de nuestro entorno, que también han tomado la decisión de cerrar o limitar actividades económicas. La diferencia con ellos radica en cómo se ha gestionado políticamente esta decisión. Algunos ejemplos:

–Francia. Se creó un fondo que beneficia a las empresas obligadas a cerrar por la covid-19, compensándolas a fondo perdido con el 20% de la facturación mensual. Las empresas de los sectores de turismo, eventos, cultura y deporte que no hayan tenido que cerrar pero que tengan una pérdida de facturación de al menos el 50% pueden obtener ayudas de hasta 10.000 euros o una compensación del 15% de su facturación mensual. Para las empresas que pierdan más del 70% de su facturación mensual, la compensación alcanza el 20% de la misma, con un límite de 200.000 euros mensuales.

–Italia. Recientemente el Gobierno habilitó una bolsa adicional de 8.000 millones de euros para ayudas a las empresas y a sus trabajadores. Se activó una ayuda para las empresas más afectadas por el virus y que tienen cierres de algún tipo, a las que automáticamente se les aplica un régimen de reducciones fiscales y de retrasos en los pagos. Para los trabajadores se pone en marcha una reducción del impuesto de renta de 1.000 euros.

–Alemania. A los potentes paquetes de ayuda puestos a disposición de las empresas y trabajadores desde finales del mes de marzo, el Gobierno añadió en noviembre 10.000 millones de euros específicamente destinados a los negocios o profesionales que se vieron forzados a cerrar por las recientes restricciones. Las nuevas ayudas a las empresas de menos de 50 empleados y los autónomos cubren hasta el 75% del volumen facturado en noviembre de 2019, a fondo perdido.

–Portugal. El Gobierno aprobó en diciembre una nueva partida de 7.200 millones de euros para reforzar los paquetes de ayuda que ya se habían articulado previamente, dirigidos a empresas y profesionales afectados por los cierres decretados. Reciben un subsidio a fondo perdido de entre el 30% y el 50% del alquiler que pagan por sus locales u otras instalaciones, con un máximo de 2.000 euros mensuales durante el primer semestre de 2021, dependiendo de las caídas de facturación soportadas. También ha habilitado el programa denominado “Apoiar”, dirigido a ofrecer subsidios directos a los sectores más afectados por los cierres o caída de facturación superior al 25%.

En todos ellos, y en otros muchos, se sigue la misma pauta: el estado manda mensajes de tranquilidad al tejido empresarial, acompañados de potentes apoyos económicos directos, ágiles y proporcionados. Y lo hace con un objetivo muy concreto: evitar la destrucción de tejido empresarial y de empleo. Por eso articulan las ayudas de forma que lleguen al bolsillo de los afectados rápidamente para que, en lugar de verse obligados a cerrar, los negocios afectados puedan permanecer en una situación de latencia y arrancar su actividad en cuanto sea posible, reiniciando el ciclo económico normal.

En España las ayudas puestas en marcha por el Estado han sido las siguientes:

–Líneas ICO: van dirigidas a financiar el circulante de la empresa, no a equilibrar la cuenta de resultados. Y son un préstamo, no una ayuda a fondo perdido, como ocurre en el resto de países.

–Aplazamiento –no exención– de cargas impositivas para las empresas y autónomos. Es decir, las administraciones públicas siguen pretendiendo cobrar, a pesar de que se ha cortado –por decreto– la capacidad de ingreso de los sujetos pasivos.

–Los ERTE. A la vista de su origen, regulación, desarrollo, gestión y procedimiento de decisión sobre su aplicación, dejo a juicio de cada cuál (afectados y ciudadanos en general) la opinión sobre esta figura.

–Ayudas al cese de actividad de autónomos. Para percibir 600 euros y la base reguladora de la cotización a la Seguridad Social, se les exige que haya una reducción del 75% de la actividad normal. Está tan alejada de la realidad que las solicitudes han sido mínimas.

El Gobierno de España lleva meses anunciando un plan especial y específico de ayudas a algunos sectores especialmente afectados por la covid-19, por ejemplo, la hostelería y el turismo. Pero a fecha actual, cuando ya llevamos más de trescientos días y dos embestidas de la pandemia a nuestras espaldas, y estamos inmersos en plena tercera ola, todavía seguimos a la espera de ese plan. Es cierto que algunas comunidades autónomas han habilitado subsidios específicos, y que ciertos ayuntamientos han desplegado ayudas diversas. Pero estos apoyos ni son suficientes para cubrir los quebrantos que esta situación está causando, ni son ágiles para que la mayoría de los solicitantes las reciban en tiempo prudencial. Y esto, inevitablemente, abocará a muchos negocios al cierre, contribuirá a engrosar el desempleo, destruirá tejido económico y será generador de cargas para las arcas públicas, que deberán engrosar sus partidas de gasto social.

Si todo lo anterior fuera poco, hay que sumar que los procedimientos y las formas de comunicación de las medidas son… mejorables. Voy a dejarlo así, porque no sabría cómo calificar objetivamente de forma más correcta el que se publiquen normas en boletines oficiales a última hora de la noche para que comiencen a ser efectivas de madrugada, sin a veces dejar claros los criterios y en muchas ocasiones modificándolas al día siguiente o en posteriores. Eso puede ocurrir una vez, o dos; pero no puede convertirse en norma. Entre otras cosas, porque es una falta, no ya de consideración sino también de respeto, hacia los empresarios que tienen que estructurar sus negocios y hacia los ciudadanos que deben organizar sus vidas y las de sus familias.

Termino como empecé. Esto no es una crítica a las medidas adoptadas bajo criterios sanitarios; pero si lo es a cómo se están aplicando. Se puede obligar a cerrar empresas o limitar su actividad por causas justificadas; pero entonces hay que compensar proporcionalmente a quienes se ven afectados por esos cierres; e informarles adecuada y oportunamente sobre esas decisiones. También es conveniente tener presente que este virus pasará y habrá un mañana; y que todo el tejido empresarial y el empleo que se destruya ahora va a ser difícilmente recuperable después. Cuidemos de nuestras empresas y autónomos y tengámoslos en cuenta de verdad, no de boquilla, a la hora lidiar con esta pandemia. ¡Ya está bien!