Venezuela y el bitcoin

Algo difícil de comprender es que siga sobreviviendo una dictadura como la de Venezuela. Este país que dispone de unos recursos naturales inmensos, inconcebiblemente está sumido desde los años del chavismo en un estado de miseria extremo. Habida cuenta de las presiones y boicots al gobierno actual, que no es reconocido por la Unión Europea, ni por Estados Unidos, ni por la mayoría de naciones libres, los políticos que ejercen la oposición, a pesar de contar con todos los apoyos mundiales, no son capaces de producir un cambio en aquel régimen abusivo, ni siquiera intentan promover unas elecciones limpias y transparentes. Al parecer las relaciones entre los principales opositores al régimen bolivariano: Guaidó, Leopoldo López, Henrique Capriles y Corina Machado no son buenas y, hasta la fecha, no han sido capaces de establecer una estrategia conjunta clara y unida para el restablecimiento de la democracia en aquel país. Como es lógico esas desavenencias benefician y apuntalan al gobierno de Maduro. Me temo que el distanciamiento entre ellos es irreversible, así que no queda mas remedio que preguntarse si esos opositores al régimen son los mas adecuados para crear la nueva Venezuela libre. La respuesta es que, seguramente no.

Es posible que a algunos de ustedes les estén dando la vara ofreciéndole por medios electrónicos la compra e inversión en bitcoins. Les confieso que a mi llevan un año enviándome comunicados (no se quien) y emails tratando de que invierta en esa moneda virtual y, a pesar de que no les hago caso, siguen persistiendo obcecadamente todos los días.

El bitcoin es una moneda digital o un medio de cambio electrónico que sirve para contabilizar y transferir valor. Esta criptomoneda nació en 2008 ideada por una persona o entidad conocida como Satoshi Nakamoto, cuya identidad todavía se desconoce. El bitcoin, esta basado en una tecnología llamada cadena de bloques que se describe como un libro contable digital y es una moneda descentralizada por lo que no existe una autoridad u organismo de emisión y de control, por lo que nadie la garantiza ni es responsable de la misma.

Les diré que yo jamás invertiría en algo que no entiendo y que no se sabe bien cómo funciona ni en qué esta basado y, como todo alrededor del bitcoin son sombras e interrogantes, les advierto que tengan cuidado si se los ofrecen pues se pueden encontrar con una desagradable sorpresa.

Como curiosidad, les comento lo que le ocurrió a un ingeniero informático alemán que recientemente ha contado su historia al “The New York Times”. A este hombre, hace diez años le pagaron 7.000 bitcoins por confeccionar un video donde se trataba de explicar las características de esa moneda. En aquella fecha un bitcoin estaba valorado en 4 dólares por lo que Thomas (así se llama) percibió el equivalente a 28.000 dólares, pero en vez de cobrarlos, guardo los bitcoins en una cartera virtual bajo una clave con objeto de bloquearlo en un disco duro de seguridad. Esa contraseña permite el acceso a las monedas en diez intentos, pero el ingeniero, extravió el papel donde había apuntado la clave. El caso es que un bitcoin hoy esta valorado en 34.000 dólares, lo que convierte a Thomas en millonario con una fortuna de 238 millones de dólares, pero no puede disponer de ellos porque no se acuerda de la contraseña. Ya ha agotado ocho de los diez intentos.