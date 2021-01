Blue tuesday

2. De toles maneres, ensin falta restricciones sanitaries, va llegar el día qu’esti probe plumiante nun va poder poner un pie fuera casa por nun tener ónde dir. De momentu, hai un añu que me torgaron la Escandalera n’Uviéu y, d’equí a nada, tampoco voi poder facer el paseín del Fomento, en Xixón. Paez inevitable que-y dediquen un pedazu a Vicente Álvarez Areces. Un grupu d’incondicionales pidiolo a la Xunta’l Puertu y, estos díes, van sumándose otros nomes propios mui propios. A ún da-y que pensá la manera en que se producen los nuevos apoyos y les declaraciones que los acompañen en dalgún casu. Son el testimoniu más evidente de que se trata d’un reconocimientu controvertíu. Areces dexó nesti mundu amigos y agradecíos (¿aceptaríen, estos solicitantes proclives, la compañía de les firmes de José Luis Iglesias Riopedre o de Natalio Grueso?) pero tamién munchos detractores: que-y pregunten al asturianismu, por exemplu. Va unos díes, en tertulia radiofónica, una conspicua militante del PSOE de la villa, Clara Costales, declaraba que la oposición a qu’Areces entre nel nomenclator viariu ye otra muestra más d’encanallamientu políticu apostón contra les sigles del so partiu. Ún disiente. Si la propuesta fuere en favor de José Manuel Palacio, por poner el casu d’otru alcalde socialista, el consensu diba ser muncho mayor, nun descartamos la unanimidá... a nun ser que protagonizare la disidencia esta mesma claque pro Tini (la muerte de los dos ye ruina cosa pa evitar que Palacio siga siendo la incómoda sombra qu’escurez a Areces, como a Ricardo III aquelles otres la viéspora de la batalla). Nomenón: nesti asuntu, trátase de la persona. Ye tramposo usá les sigles del PSOE pa tapá les antipatíes que’l protoemplacáu fue semando a lo llargo de la so esnidiosa trayectoria política. Esti infeliz don naide que firma, cola modestia propia del que nun ye nin siquiera futbolista (¡muncho menos qu’un futbolista!), declara la so preferencia por que’l Fomento siga siendo, na so integridá, El Fomento, ensin más. L’asfaltu que-y metió Areces tuvo bien pero nun compensa aquel otru asfaltáu imperdonable y fatal, el del horizonte de la mar de Xixón, que promovió la mesma mano.

