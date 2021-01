Cada uno se parece a su dolor

El presidente del Principado ha advertido que estará atento y actuará de manera implacable contra quienes se pasen por el forro el protocolo de las vacunas. Está bien saberlo y, al mismo tiempo, fijarse en cómo a Barbón le gusta ser siempre el primero de la clase en ejemplarizar. No todo va a ser confundir a los asturianos con el caos perimetral de los concejos y las llamadas al toque de queda antes de que cante el gallo. ¿Hace falta sumar el arbitrario estrés de la movilidad al pánico? La indefinición causa en la moral los estragos que el virus se reserva. No somos mejores porque nos estamos pareciendo cada vez más a nuestro dolor, empujados por el torbellino de la ineficacia que nadie acierta a corregir o, al menos, a racionalizar. En Cataluña la cita electoral del 14-F se mantendrá mientras Illa, el ministro de Sanidad, no endurezca las restricciones. Pero Illa, el candidato del PSC, quiere las urnas. ¿Alguien entiende algo?

Las prisas de algunos por inmunizarse antes que otros son una prueba más de que la pandemia no nos ha hecho mejores. Más bien, peores. En cualquier caso, cada hombre se parece a su dolor, como escribió Malraux. El dimisionario consejero de Salud de Murcia, que se saltó el protocolo sanitario, y su esposa, que también aprovechó para recibir la vacuna, deberían mirarse en un espejo y comprobar cómo se mueven en el vacío los que se sirven de pretendidos privilegios para anteponer sus intereses particulares a los de los demás. Margarita Robles ha pedido explicaciones al Jemad y a otros altos mandos militares por eludir supuestamente la lista de espera, y la Junta de Castilla y León se ha puesto a investigar si una residencia falsificó el listado de trabajadores para colar al alcalde, el párroco y un concejal de una localidad vallisoletana. La picaresca en este país resiste cualquier plaga; de hecho, se rebela sumándose a ella.

El presidente del Principado ha advertido que estará atento y actuará de manera implacable contra quienes se pasen por el forro el protocolo de las vacunas. Está bien saberlo y, al mismo tiempo, fijarse en cómo a Barbón le gusta ser siempre el primero de la clase en ejemplarizar. No todo va a ser confundir a los asturianos con el caos perimetral de los concejos y las llamadas al toque de queda antes de que cante el gallo. ¿Hace falta sumar el arbitrario estrés de la movilidad al pánico? La indefinición causa en la moral los estragos que el virus se reserva. No somos mejores porque nos estamos pareciendo cada vez más a nuestro dolor, empujados por el torbellino de la ineficacia que nadie acierta a corregir o, al menos, a racionalizar. En Cataluña la cita electoral del 14-F se mantendrá mientras Illa, el ministro de Sanidad, no endurezca las restricciones. Pero Illa, el candidato del PSC, quiere las urnas. ¿Alguien entiende algo?