El concepto ye el concepto

Nos estamos enfangando en un berenjenal estadístico que más que malévolo resulta sarcástico. Cualquier día nos vamos a desayunar con que se cierra Yernes pero no Tameza o que el Rey Aurelio de San Martín se ha exiliado a Dubái con intención de vacunarse antes de que le toque, como la concejala de Castrillón. Habrá que preguntarse qué pócima o bebedizo consumen en Carreño, irreductible aldea gala sitiada en todos sus cardinales e inmune. E investigar por qué no se registró aún ni un solo caso en los Oscos: seguramente porque San Martín y Santa Eulalia están bendecidos por ser celestiales.

Como se acaba de decretar el enclaustramiento de Mieres, ya no podrán bajar, por prohibición regional, cuatro alleranos a Santullano en madreñes a comer fabes con tocín. Aunque hoy por hoy aún se puede echar un cantarín en las cuatro polas (Siero, Laviana, Somiedo y Allande), al modo de la tonada de El Presi (José González González, no Adrián Barbón), donde las sidrerías no han echado aún el cierre.

Conste que no existe ánimo de ofender en estos comentarios, Dios nos libre. Solo “animus iocandi”, que como bien saben los juristas se trata de un eximente de culpabilidad en el delito de injurias. Pero los hechos son tozudos y redundantes y por eso, como el amigo Pazos de “Airbag”, “a los hechos me repito”.