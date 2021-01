El felpudo de Barbón

Parece que Barbot no está en sus mejores momentos digitales, sobre todo ahora que está mandando confinarse a la gente utilizando un sistema estadístico de valoración tan moderno que ya nadie sabe qué puede hacer. Hace cinco días, Juan Santamarta Rodríguez, un usuario de Facebook, le preguntaba: “Adrián, yo eché una mocina en Avilés y la cosa va bien, ¿puedo ir a verla mañana?”. Barbón, siempre diligente, respondió: “Me temo que si no sois pareja de hecho no está permitido por lazo de parentesco. No es una actividad esencial”. Ustedes imaginarán que se la dejó para rematar a puerta. Al punto, Juan Santamarta replicó: “Que no es esencial f*llar después del 2020 que tuvimos lo dirás tú, amiguín”.

Ayer Barbot la volvió a liar. Subió una story a Instagram en la que aparecía el felpudo que ustedes ven en la imagen que adorna esta gacetilla. El felpudo dice: “¡Entra tú! Barbón no me deja salir”. Al Presidente debió de hacerle gracia el felpudo. Pero pronto descubrió que a muchos de sus seguidores en las redes aquello no les hizo ni pizca. Empezaron a preguntarle qué chispa tenía el felpudo ahora que “hay gente pasándolo mal” o ahora que, como decía una hostelera, “mañana ya no podemos salir a trabajar”. Esta usuaria le espetaba: “Tenga un poco de decencia y déjese de ser tan gracioso. Claro, no me daba cuenta de que usted cobra muy bien todos los meses”. Es decir, una “shitstorm” en toda regla, como se dice en términos digitales.

Y Barbón, que entra a todos los trapos, respondió en Twitter: “La persona que hizo ese felpudo era para animar al autoconfinamiento, dado que es trabajadora sanitaria y está preocupada por la evolución de la pandemia. Así me lo planteó directamente y lo comparto porque el propósito que tuvo al hacerlo fue proteger la salud y salvar vidas”. ¿Se deduce de la respuesta de Barbón que está a punto de envolvernos a todos en felpudos para protegernos del virus? ¿Será lo que manda su nuevo sistema estadístico anticovid?

La salida de Barbón no pasó desapercibida. Un tuitero lo felicitó: “Ponerse solemne hablando de un felpudo está al alcance de muy pocos, genial para el próximo sketch de José Mota”.

Igual alguien tendría que dejar descansar el móvil un poco, ¿no?