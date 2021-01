Lo que caracteriza a nuestra época es la desaparición del futuro, la desaparición de Sevilla, por no abandonar la analogía anterior. En los concursos de la tele, cuando a los participantes se les pregunta qué harán con el dinero que se disponen a ganar, la mayoría dice que viajar. Viajar constituye una aspiración común a todo aquel (o aquella) que sueña con hacerse millonario (o millonaria). Viajar lejos, se entiende, no a Cuenca o a Valladolid o a Zamora, no a Burgos o a Bilbao, que están a tiro de piedra. La gente habla de viajar a Australia o a países asiáticos, remotos en todos los sentidos del término. Si el presentador del concurso intenta averiguar por qué allí, el concursante sonríe tímidamente como cogido en falta. La verdad es que, conscientemente al menos, ignora qué rayos se le ha perdido en las Maldivas o en Tailandia

Le he dado muchas vueltas al asunto y creo que lo que se nos ha perdido en aquellos lugares supuestamente exóticos es el futuro. Si uno pudiera llevar una vida normal, es decir, trabajar, casarse y tener hijos con los que pasar la tarde del sábado en el zoo, viajaría más a Cuenca, a Valladolid o a Sevilla que al Vietnam. Es lo que pienso ahora, pero no sé. A mí me gusta mucho Oviedo.