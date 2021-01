Dios dijo hermanos, pero no primos

No hay referentes morales en medio de la pandemia. Estamos solos en este río revuelto, y la suma de decepciones de quienes están al mando no ayuda a que nos atengamos a unas normas imprescindibles para salir de esta. Solo tener una buena agenda te mantendrá a salvo, es el último mensaje de pandemia. La excusa del Obispo se refirió a los múltiples contactos que mantiene a diario con gente de toda índole y en su afán ejemplarizante. Suerte de vida social, la nuestra la amputó el Boletín Oficial. Así las cosas y las justificaciones, solo cabe confiar de nuevo en los pocos que no fallan, los sanitarios encargados de poner las vacunas. Se agradecería que cuando vean a un gorrón en la fila se tomen la libertad de mandarle a casa so pena de publicar su nombre en las redes sociales.

Recuerdo que de pequeña mi madre me llevó aparte y me dijo que ya era mayor para aprender a dar y recibir la vez en el colmado. Se saludaba, se preguntaba «el último, por favor» y luego esperaba para responder a quien entrase después con un «servidora». Aseguró que era importante hacerlo bien «porque es lo justo y porque así acabamos antes». Hoy somos más de «tonto el último». Con respecto a la conveniencia de ponerle a monseñor Taltavull la segunda dosis ayer, la respuesta es el perdón y el deseo social de que al menos no se desperdicie la primera, por el bien de la famosa inmunidad del agraviado rebaño.