El fracaso de las autonomías

Las autonomías nacieron ya con varios vicios que imposibilitaba su correcto funcionamiento y que impedía la igualdad entre todos los españoles, los fueros vasco y navarro que recogen privilegios para ambas autonomías que la Constitución no contempla para las demás y ese extraño concepto de “comunidades históricas” a las que también atribuyen privilegios y que, por casualidad o no, son las comunidades que han llevado hasta el extremo los movimientos nacionalistas.

Si tuviera que haber alguna frontera dentro de España deberían ser las que diferenciaban los antiguos reinos de Castilla, Aragón y Navarra, fronteras que se superaron hace muchos siglos, creando una nación que fue gloriosa y que hoy los políticos se empeñan en destruir creando fronteras artificiales dentro de un país que se resquebraja por la mala gestión de 40 años de socialismo.

Desconozco las razones por la que los padres de la Constitución optaron por esta organización territorial, pero sin duda alguna ninguno, ni el propio representante del Partido Comunista, Jordi Solé Tura estaría contento con su desarrollo. Los frutos de las autonomías son diecisiete taifas balcánicas ingobernables que han producido diecisiete ejércitos de políticos y funcionarios. Si a esto le añades que los políticos españoles cada vez son gente menos preparada, sin experiencia laboral, muchos sin estudio y sin capacidad para gestionar ni sus propias frustraciones, obtenemos diecisiete líderes que para acceder al poder y mantenerse han tenido que usar todos sin excepción, el populismo, el nacionalismo y el enfrentamiento visceral con el oponente. Son tan inútiles que compiten entre autonomías no para mejorar la suya sino para que la del vecino vaya peor. No se les ocurra comparar la preparación de los primeros presidentes autonómicos con la de los de ahora porque tendrán pesadillas.

Las diecisiete formas distintas de entender España que se han desarrollado y la permisividad de todos los políticos que han accedido al gobierno central han menoscabado las instituciones nacionales y el sentimiento de pertenencia a un país, los españoles no somos iguales en función de muchos preceptos pero el más lamentable es que seamos diferentes en función de la provincia en la que hemos nacido, por eso es el momento de actualizar el sistema de reorganización territorial acudiendo a los medios establecidos en la Constitución para hacerlo. Se puede hacer, pero entonces se moverán las sillas de muchos políticos que ahora están muy acomodados. No se vayan a creer que las protestas de los políticos puedan ser porque consideren descabellada esta idea, y porque defiendan que reformar el estado autonómico es algo muy grave que atenta contra España, no. Cualquier político que proteste porque se ponga encima de la mesa la supresión o reforma de las autonomías es porque ve peligrar su modo de vida, porque una reducción de los políticos y funcionarios autonómicos supondrá que tengan que ganarse la vida trabajando en el sector privado, un sector desconocido para ellos y en el que muchos dudan si podrán sobrevivir, porque seguramente han contribuido a sus debilitamiento, creando diecisiete requerimientos legales diferentes para que las empresas puedan trabajar en España.

No puedo acabar este artículo sin mencionar el fracaso autonómico en la gestión de la crisis del covid-19 y el fracaso del gobierno central en gestionar un mando único sanitario que nos ha llevado a la peor situación sanitaria de Europa y casi mundial. Varios consejeros de autonomías han reconocido que es necesario tomar medidas drásticas y coordinadas a nivel nacional, porque ellos son incapaces de gestionar la pandemia, ¿entonces para qué sirven? ¿para estar allí cobrando un sueldo cuando todo va bien y cuando hay problemas que los gestionen desde Madrid? Pues para eso nos ahorramos diecisiete sueldos y desde Madrid gestionan las situaciones cuando van bien y cuando van mal. Basta ya de mantener a tantos políticos inútiles que viven para mantenerse en el puesto y no para gestionar para los ciudadanos.