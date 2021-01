Esperanza de más vacunas

En Europa, por ahora, nos manejamos con dos, ambas basadas en una tecnología que, tras varios fracasos con otros virus, dio en la diana: la del RNA mensajero. Se selecciona aquel que produce las proteínas que forman la corona del virus. Son las que las células inmunitarias reconocerán y las llaves con las que entran en las respiratorias y las otras que infectan. El siguiente obstáculo fue idear un sistema para evitar que el organismo receptor destruya el RNA. Se logró al recubrirlo con un gel lipídico que exige bajísimas temperaturas. Las células invadidas producirán proteínas de la espícula que o bien migran a la superficie o salen al torrente sanguíneo. Entonces comienza el concierto inmunológico. Unas células que circulan en la sangre buscando substancias extrañas encuentran estas proteínas, las digieren y las ofrendan en su superficie a las células de la inmunidad. Son de dos clases, ambos linfocitos. Los T, que actúan comiéndose los microbios. Y los B, que producen anticuerpos que los anulan. Estas son las que, con los métodos más conocidos, nos van a decir si se produjo inmunidad. Ambas células actúan en colaboración una vez activadas por la presencia del antígeno. Contra los virus interesa que haya muchas células T, son las que evitan la enfermedad. Los anticuerpos son más eficaces en evitar la infección. Estas vacunas, un avance tecnológico extraordinario, tienen dos inconvenientes: que exigen una conservación en frío, extremo una de ellas, y que probablemente no impidan la infección de manera que el sujeto vacunado, si se expone y las cosas van bien para el virus, puede ser contagioso aunque no enferme. Y como muchas otras, precisan dos dosis.

En otros países, además de estas, disponen de las dos chinas y una rusa. Las chinas son tecnología clásica. El primero que diseñó una así fue Salk para la polio. Una vez seleccionado la variedad de Sars-Cov-2 adecuado, se multiplica en un tejido, puede ser el hígado de cerdo, y con una sustancia química se anula su ADN: se inactiva. Pero mantiene intactas las proteínas que despiertan la inmunidad. Al final, el mecanismo de actuación es similar al anterior. Unas células digieren el virus muerto y presentan en su superficie las proteínas que reconocen los linfocitos T y se activan. Y también lo hacen los B, los cuales preparados se activan al unirse a los T. Desde el punto de vista de la tecnología, por ser muy experimentada, no debería haber problemas si se asegura que los virus están desactivados. Otra cosa es su eficacia, que, por no haberla publicado, no se conoce con certeza.

Respecto a la rusa, como con las chinas, carecemos de información fidedigna. Esta vacuna se basa en una tecnología ya experimentada contra el Ébola. Aquí lo que se hace es introducir en un virus que causa el resfriado, adenovirus, el gen de Sars-Cov-2 que produce la proteína de interés. Naturalmente, el virus se inactiva para que no se replique. Dentro de la célula que invade, se incrusta en el propio DNA y le obliga a producir esa proteína, y solo esa proteína. Algunas emigrarán a la superficie, otras, rota la célula, se dispersan en la sangre. Ahí interviene el sistema inmune, reconociéndolas e iniciando el proceso ya comentado. La tecnología adenovirus es la misma que la de Astra Zeneca aprobada en Reino Unido y que supongo que pronto la tendremos en Europa y la de Johnson and Johnson. La ventaja de esta última, que está en la fase final de estudio, es que solo precisa una dosis y no requieren congelación. Aspecto común a todas las anteriores.

Hay todavía una cuarta tecnología que está a punto de dar frutos. Es la que estudia Novavax. En primer lugar, modifican el gen que crea la proteína de superficie de Sars-Cov-2, la espícula. Y lo insertan en un virus con el que infectan una mariposa nocturna. Allí se producen millones de espículas. Ahora lo que hacen es unirlas a una nanopartícula. Ese producto se inyecta con un compuesto que atrae a las células de la inmunidad y todo lo demás ya es conocido. La Epivac-corona, rusa, emplea la misma tecnología, pero tenemos casi información.

Hay muchas otras que están en fase más precoces, como la del CSIC que tantas esperanzas despierta. Nunca se hicieron las cosas tan rápido y bien y nunca tuvimos tanta prisa y tanta necesidad: miles de millones de vacunas. La respuesta, aunque insuficiente, es ilusionante. Yo celebro extraordinaria capacidad científica y tecnológica de la humanidad y tengo la esperanza de que el proceso se acelere.