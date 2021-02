Parte de guerra

Piden soluciones a los mandos, imploran un cambio de estrategia militar que conlleve una implicación real de los altos mandos, que hasta ahora parecen desentenderse de sus hombres, dejando que las bajas diezmen el ejército, y contagiando el desánimo a toda la tropa. La incertidumbre se apodera de todo el ejército, y esa incertidumbre hace que a veces los soldados no puedan más y que existan algunas deserciones, que se dan especialmente en los reclutas más jóvenes que ya no pueden soportar el nivel de ansiedad, que se une a la lógica revolución hormonal que les tiene también en jaque. Y es por estas deserciones que tratan de informar a la población que se está perdiendo la guerra, por los jóvenes, sin ser conscientes de que también los veteranos se sienten solos, desesperanzados y a punto de abandonar. Y es que esperan refuerzos que nunca llegan y a pesar de la arenga del jefe del Estado Mayor, que les anima a seguir en el frente porque la victoria está cerca, sus palabras ya no les engañan porque son conscientes de que desde su atalaya, con los mensajes enlatados que de vez en cuando llegan, cada vez con menos frecuencia, la realidad se distorsiona y el engaño es ahora ya más que evidente.

Tras la embestida del primer enemigo y tras cantar una falsa victoria, llegó una segunda y una tercera, a pesar de que él sigue impertérrito gritando que la victoria será nuestra. Por eso, cuando miran hacia la pequeña pantalla, en los escasos descansos que les deja la lucha, le ven tan lejos de la muerte, de la pena, de la desesperación, tan instalado en sus fantasías ególatras que una oleada de rabia, de frustración y de hartazgo les invade mientras alerta, cansados y exhaustos, esperan, quizás la cuarta embestida, quizás la última, la definitiva.