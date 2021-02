Pensamientos intrusivos

–Nun pienses.

–Uf. Si tuviésemos un botón pa silenciar la mente...

–Ye la clave, Colás, dexar de pensar.

–Que pillo el virus, que lu paso a mis seres queridos...

–¡Calla, ho!

–Que me contagio nel híper, que me tose un vecín, que me barre “Justine”...

–¡Cuantes más vueltes-y des ye peor!

–To cerrao, sin trabayu, récord de fallecíos, a esti pasu dos años pa conseguir la inmunidá de rebañu...

–Valió, Colás, valió.

–... Que vacunen antes a liberaos y directivos que a celadores y enfermeros...

–Tas inmersu en un bucle de pensamientos negativos.

–Ya. ¿Y qué culpa tengo yo?

–Pensar y repensar namás val pa sufrir y tener ansiedá. Namás.

–¿Qué quies que faga, Honorino?

–Pregúntate qué pue dir bien en vez de qué pue dir mal, cojona.

–¿Cómo ye, ho?

–En cuatro días sal el sol, acábase la Variante de Payares, habrá curro en Amazon...

–Cuatro días, sí. ¡Cagonrós! ¡Tengo un dolor de tarro...!

–¿Ves? Pienses, luego sufres.

–El puñeteru bichu ta rondándome, nun pueo escapar...

–¡Spam, spam!

–¿Qué, ho?

–Tira tolo malo que llega a tu mente, Colás. Envíalo a la carpeta de spam.

–¿Qué carpeta ni qué mi madre?

–Tas en bucle emocional. Son pensamientos intrusos, así, en espiral.

–¡Casi un añu ya, manda güevos!

–Ye una pandemia, Colás. Déjate de rumiar.

–¿Que qué, ho?

–Entrena tu mente. Si quies, doite herramientes.

–¿Pa qué?

–Pa quitar esos pensamientos recurrentes.

–¿Yoga? ¿Meditación?

–No, home, no. Fesoria, palote, un picachón... Póneste a cavar, y fuera ansiedá.

–Puf. Tengo un agobiu...

–Hai que tolerar la incertidumbre, Colás. Tamos en Asturies... ¡Respira!

–¡Uf! Ando tan gachu...

–¿Tas cuidando tu alimentación?

–Home, antes comía oricios, ahora cómome las uñas...

–Las uñas son amigas, no comida.

–Ya. Pero ye que tolo que leo, tolo que comenten...

–Les fuentes, Colás. Nun fagas casu de tolo que charren. Tienes que bloquear les fuentes falses, dante ansiedá.

–Toi quemáu, Honorino.

–¡Respira, ho! Y rodéate de xente alegre, positiva...

–¿Xente? Cuantayá que nun m’arrimo a nadie. Pámique yo nunca más...

–Oye, si Arévalo sal con Malena Gracia, tu nun pierdas la esperanza...

–Toi quemáu, Honorino.

–¡Respira, respira!

–Uf. Puñeteros pensamientos intrusivos.

