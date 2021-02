Un acuerdo contra el cáncer

En España unas 280.000 personas cada año enferman de cáncer y si bien éste no distingue y afecta a todas por igual, sin embargo, no todos somos iguales ante él. Hay una inequidad constatada que provoca enormes desigualdades a la hora de enfrentarse a esta enfermedad.

En prevención, por ejemplo, los programas de cribado de cáncer de colon están implantados de una manera desigual. Hay zonas en las que se ha alcanzado el 100% de cobertura y en otras apenas se ha comenzado. Un ejemplo, en el año 2019 solo el 40% de la población de riesgo en España estaba cubierta. Sabemos que la prevención salva vidas, nada menos que hasta un 40% de los cánceres pueden evitarse; sin embargo, a veces, las oportunidades de lograrlo varían en función del lugar donde se reside. También a nivel psicosocial se constatan grandes diferencias. Los costes económicos asociados que en muchos casos conlleva esta enfermedad provocan pobreza en un 25% de la población activa con cáncer, y los accesos a tratamientos psicológicos especializados para pacientes y familiares tienen una muy diferente respuesta en las comunidades autónomas de nuestro país. El 94% de ellas ofrece una cobertura insuficiente o nula en tratamiento psicológico especializado y eso que el 50% de la población con cáncer tendrá malestar emocional y un 30% desarrollará psicopatologías varias. Y no olvidemos la inequidad que se produce también en el acceso a la investigación.

La irrupción en nuestras vidas del covid-19 y sus efectos devastadores y crueles para tantísimas personas y familias no ha hecho más que agravar la situación de un colectivo, el de las personas enfermas de cáncer, ya de por sí especialmente vulnerable.

En estudios realizados por la Asociación Española Contra el Cáncer se ha constatado que durante el confinamiento inicial el 34% de los pacientes desarrolló ansiedad o depresión. En diciembre este porcentaje había subido al 41%. La soledad impuesta por las circunstancias sanitarias; la dificultad de socializar, de ver a los amigos tan necesarios en estos momentos; la ausencia de un contacto presencial con los seres queridos a los que, en muchos casos, ni siquiera se ha podido abrazar o incluso ver durante meses; el miedo y la angustia ante la propia enfermedad, y la terrible situación económica a la que tantas familias han de hacer frente resultan algo muy difícil de llevar en un momento tan emocional y especialmente complejo como es un proceso oncológico.

Durante el confinamiento, había empeorado gravemente la situación económica de casi un 20% de la población con cáncer. En noviembre, un 17% de la población con cáncer no se había recuperado.

Durante el confinamiento, uno de cada cinco pacientes o no se había diagnosticado o se había diagnosticado tarde, con las consecuencias que ello implica para la supervivencia de estas personas. La situación sanitaria, el miedo a acudir a los centros de salud y a los hospitales, la saturación de los mismos, entre otros factores, han sido los causantes de este resultado.

Ante esta situación, desde la Asociación Española Contra el Cáncer, (AECC) y en un día tan señalado como el de hoy, Día Mundial del Cáncer, hacemos un llamamiento a toda la sociedad española – y yo desde aquí lo hago muy especialmente a la sociedad asturiana– para unirnos y lograr entre todos un acuerdo contra el cáncer, un acuerdo para que todas las personas tengamos las mismas posibilidades para evitar el cáncer, convivir con él y acceder a los resultados de investigación. Es una buena oportunidad para olvidar diferencias tan presentes hoy día en tantos ámbitos de la sociedad, no siempre para bien, y lograr por una vez que todos nos unamos frente a esta enfermedad . Y que tomemos un acuerdo sin fisuras que nos permita conseguir, en un futuro próximo, que el cáncer no provoque pobreza en los pacientes más vulnerables, que todas las personas enfermas y sus familias tengan acceso a un tratamiento psicológico especializado, que les ayude a afrontar los miedos, las ansiedades, y paliar en lo posible la soledad no deseada; un acuerdo para que nadie se quede sin diagnosticar a tiempo aún en situaciones de crisis sanitarias, que podamos adoptar medidas de prevención y acceder a los programas de cribado en igualdad de condiciones al margen del lugar donde residamos, que podamos tomar decisiones saludables y que todos nos beneficiemos de los resultados de investigación.

Yo no puedo estar más de acuerdo con ello y confío plenamente en que toda la sociedad asturiana –instituciones, entidades, empresas, colectivos varios– y todas las personas, os suméis a nuestro llamamiento y todos juntos mostremos nuestro “Acuerdo Contra el Cáncer”.

Muchas gracias.