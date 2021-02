Explicaciones

Las cloacas no las inventó CDC, ni tampoco lo hicieron Pujol, Puigdemont, Junts o la propia Borràs, pero sí que han contribuido todos ellos a que se mantengan bien repletas de excrementos. Así que cabe entender, aunque no sea su propósito, que la señora Borràs calla porque no necesita ayuda suplementaria. Pero sí que le va a hacer falta para explicarse cuando sostiene que tras las elecciones catalanas, en el supuesto que da por hecho que sucederá, que su partido las gane, para ser investida como presidenta de la Generalitat no aceptará los votos que vengan del 155, es decir, los del Partido Socialista de Cataluña (PSC) porque pensar que puedan apoyarle el Partido Popular o Ciudadanos es un puro dislate.

Pero ¿cómo se hace eso? Cualquier sesión de investidura acaba con una votación en la que no existe mecanismo alguno para rechazar votos. Éstos se contabilizan mediante una suma aritmética y sale lo que sale. Así que sería del todo conveniente –y de gran interés– saber si la señora Borràs saldrá del escaño escoba en mano para barrer los votos que no le gustan. No obstante, va a ser muy difícil que suceda eso porque lo más probable es que el PSC sume sus votos a los de Esquerra Republicana de Catalunya, por mucho que ambos lo nieguen. Y explicar esa negación no hace falta. Estamos muy acostumbrados a que se diga una cosa antes de las elecciones y se haga después de ellas lo contrario.