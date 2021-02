El orden de subida a los botes es del Estado

El día a día del Gobierno de la nación está ocupado en manejar por control remoto la palanca monomando que regula la apertura o el cierre en función del número de hospitalizados y de muertos (así de brutal es el asunto). Pero no es menos apremiante que establezca con toda claridad, y que acierte, y que lo imponga a todos, y que verifique que se cumple, el calendario de vacunación en función de factores de riesgo, evitando vacíos y burbujas para pequeños colectivos. Por ejemplo, hay territorios en que al parecer aún no tienen claro cuál es el lugar de los grandes dependientes, colectivo en extremo vulnerable y de atención hospitalaria especialmente dramática. No son asuntos que puedan dejarse en manos de terminales de gestión, pues una cosa es la ejecución y otra el establecimiento claro, firme e igual para todos los españoles de los criterios de la escala. Un Estado es para eso.