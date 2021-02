LABoral Centro de Arte, debatir o disparar

Dicen que LABoral Centro de Arte es una materia oscura. Un apurado resumen de lo que al parecer suscita entre quienes la consideran un lujo, es que se trata de un juguete muy costoso. Aclarar esa supuesta oscuridad es de utilidad para la gente a la que interesa la cultura. Y también para cualquiera que quiera entender o discutir el sentido de una inversión que ha nacido de los recursos públicos asturianos.

La reciente polémica sobre el caso me anima a recuperar brevemente la memoria, esa materia frágil que tan fácil se pierde. Hubo un tiempo –hace ya suficientes años como para poder opinar con la distancia conveniente– en el que tuve un fuerte vínculo con su nacimiento, en el marco de una política de región y de territorio que pretendía mirar un poco más allá. Y en esa visión, la puesta en marcha de Laboral Ciudad de la Cultura era una pieza que pretendía colaborar a articular un polo de conocimiento y producción de valor, dada su posición ubicada en el centro de un complejo intelectual, y científico-tecnológico que componían el Campus Universitario, el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, el Hospital de Cabueñes y el entonces naciente Jardín Botánico Atlántico. Capital cultural, creativo y científico-técnico unidos. Un elemento más en busca de una continuidad sostenible de la tradición cultural industrial de Asturias.

Se trataba, allá por 2002 y aprovechando la financiación de las trasferencias educativas a la región, de recuperar las instalaciones de la Universidad Laboral, edificio monumental semiabandonado y nunca terminado, con un proyecto de rehabilitación en el que estaba incluido el Centro de Arte y Creación Industrial, la Radiotelevisión del Principado de Asturias, la Escuela Superior de Arte Dramático, el Conservatorio de Música y los centros educativos de Secundaria y Formación Profesional; además de varios espacios comunes de interés singular, desde el teatro hasta la cafetería-restaurante, las zonas de alojamiento y numerosos huecos inacabados que permitieron dotar al conjunto de espacios para un proyecto singular como el Elevation Center, centro de innovación de Thyssen-Krupp, la biblioteca, aulario e instalaciones de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales de la Universidad de Oviedo, las residencias de producción, y de estudiantes, los apartamentos para usos diversos, las oficinas de servicios del Principado, los espacios de recepción y atención de visitantes, etcétera.

Todo ello se complementaba con la total renovación de las instalaciones generales y la instalación de un anillo digital en red. Como la conexión de esos contenidos con la cultura era más que evidente, desde el principio se apostó por denominar al conjunto con el nombre de Ciudad de la Cultura, un lugar de encuentro de disciplinas de formación, creación, investigación, comunicación y difusión que se inscribió en el marco geográfico y funcional adecuado para esos fines.

Frente a otros modelos de dimensiones y nombre similares y de usos indefinidos, un equipamiento de servicios que hoy acoge a diario a varios miles de personas para estudiar, trabajar, producir… Y en ese complejo se situaba un centro de arte que durante dos años habíamos ido configurando con la complicidad y discrepancia de cientos de asturianos de todas las disciplinas culturales: profesionales de las enseñanzas artísticas, de la creación plástica, audiovisual, sonora, de la mediación cultural que, de la mano de la incansable María José Baragaño, visitaban, debatían y mostraban sus opiniones coincidentes y discrepantes sobre el sentido y función de un proyecto que no acababan de encajar, en medio del desequilibrio del reparto de los recursos públicos destinados a la cultura. Por suerte, la mayoría de esas personas siguen trabajando y algunas recordarán aquellas largas sesiones en los talleres de soldadura y en la vieja cancha de baloncesto.

En las conversaciones era frecuente mencionar el desequilibrio de recursos destinados a las artes visuales en los presupuestos culturales. Y la importancia de dar al Museo de Bellas Artes de Asturias una tarea central en el tránsito, que ya entonces comenzaba, de la creación analógica a la digital. Muchos creadores plásticos reclamaban un centro de arte que acogiera sus trabajos y los divulgara. Y otras voces defendían la necesidad de que esa tarea la desempeñaran las instituciones artísticas ya existentes, mientras el Centro debía dedicar su esfuerzo a ser el laboratorio de lo nuevo, de la creación multimedia y los vínculos entre las artes visuales, la ciencia y la tecnología, que ya entonces interesaban a las generaciones más jóvenes y hoy casi las acaparan.

Esa fue, finalmente, la apuesta decidida. A la vez que se dedicaban importantes recursos a la adquisición de edificios que permitió la actual ampliación del Museo de Bellas Artes, más de 40 millones en su conjunto, se rehabilitaban varias naves de los talleres de la Laboral para el nuevo proyecto y para diversos usos culturales, con una inversión de 11 millones. Y se preparaba una acción territorial para desarrollar una red de equipamientos en Asturias que, como el Valey en Castrillón, generaran nuevas dinámicas descentralizadas. Y en esto, llegaron las subprime.

La capacidad de las instituciones para prever las catástrofes es limitada. Y en momentos de bonanza casi nadie quiere recordar que las crisis son cíclicas.

La penúltima crisis de la economía global, iniciada a finales de la primera década del milenio, impactó profundamente en los recursos disponibles de administraciones y empresas, que habían hecho posible la financiación de iniciativas como la de Laboral Ciudad de la Cultura e impidió en su caso, entre otras muchas cosas previstas, la terminación de las instalaciones del hotel, así como la llegada del Instituto Confucio y de otras iniciativas pretendidas en aquel momento, entre ellas la consolidación de una gestión integrada y colaborativa del conjunto de sus equipamientos.

Esa crisis disminuyó los recursos, recortó inevitablemente los presupuestos públicos e impactó gravemente en las aspiraciones de centenares de proyectos culturales en todo el mundo, en especial aquellos concebidos para aunar investigación y divulgación cultural: en el caso de la Asturias cultural se ralentizaron las inversiones en el Museo de Bellas Artes, se eliminó la partida destinada a una pretendida red de centros de producción territorial, se detuvieron la casi totalidad de las iniciativas de desarrollo de leyes y decretos que tenían que ver con la transformación del papel de las bibliotecas en las políticas locales, con las industrias culturales o con las políticas de difusión territorial.

Se redujo el presupuesto del área de cultura a casi la mitad en dos años, ante las nuevas prioridades fijadas por el Gobierno regional. En el caso de Laboral Ciudad de la Cultura y de LABoral Centro de Arte, quedaron sin resolver la mayoría de las previsiones que habían sido fijadas en el calendario de trabajo tres años atrás y cayeron estrepitosamente sus ingresos, privados y públicos. De hecho, en Asturias, salvo iniciativas muy consolidadas como la Orquesta Sinfónica del Principado (también con sus propias restricciones), todos los presupuestos de cultura, desde las adquisiciones bibliográficas a las inversiones en equipamientos culturales, se recortaron drásticamente.

Hoy, en medio del impacto de la pandemia, que altera profundamente de nuevo las prioridades de los gobiernos, estamos en un tiempo en el que la esfera pública de la cultura está de rebajas, pendiente de un hilo y en trance de desaparición parcial; suscita inevitablemente un interés morboso la información sesgada en torno a este o aquel proyecto cultural que consume fondos públicos. Especialmente cuando su función social, el objetivo principal que debe dar sentido a esa inversión, no se discute. Y no porque no haya que hacerlo sino porque no ha sido nunca debatido públicamente con el mínimo rigor y, por eso mismo, sus datos y cifras desnudos se pueden convertir en un arma arrojadiza entre partidarios y detractores.

Y ese proceso se acomete muchas veces, sin profundizar en el sentido y función del proyecto en cuestión, sin comenzar por el principio, explorar los orígenes, objetivos y circunstancias de cada caso y llegar a alguna conclusión positiva, tanto para las gentes a las que importa la supervivencia de una cultura viva y crítica como para la función de esa cultura en el devenir de Asturias. Y no es justo enfrentar iniciativas que por su complementariedad deben subsistir y hasta algún día colaborar.

La Ópera de Oviedo, por ejemplo, recibe una importantísima inyección de recursos públicos (a los más de 600.000 euros reales que el Principado aporta, incluyendo el coste de la presencia de la OSPA en el programa, se unen las aportaciones, dinerarias y no, del Ayuntamiento de Oviedo, que ofrece su mejor teatro y sus instalaciones durante meses para el evento y los más de 400.000 euros del Ministerio de Cultura). Es un evento de gran relevancia y tradición que, como LABoral y otros tantos proyectos, aporta valor al capital cultural asturiano, pero su impacto no puede establecerse únicamente en relación con el número de personas que lo disfrutan, sino con otros muchos valores simbólicos que la cultura suma al imaginario de nuestra comunidad.

Y dialogar sobre ese conjunto de valores, sobre sus prioridades y cómo organizarlas consensuadamente debería ser tarea obligada, antes de establecer juicios precipitados. Sobre todo, en estos tiempos, en los que la cultura ha de ser factor de suma y no de resta a las necesarias políticas de cuidado, políticas que la sociedad asturiana requiere para reducir las crecientes brechas de desigualdad que nos deja esta pandemia y sus efectos.

LABoral Centro de Arte está tratando de encontrar su sentido en ese marco, el de la atención a la diversidad, la protección de la diversidad, la exploración de lo nuevo, frente a la realidad avasalladora de la penetración en nuestras vidas diarias de las industrias del entretenimiento digital que nos invaden. Como otras iniciativas locales y regionales lo hacen, no compitiendo en cifras de público sino en cifras de impacto real en usuarios y participantes, más allá de esa peligrosa deriva que todo lo reduce a cuánta gente pasa por taquilla.

No puedo aceptar la tesis de que, en España, la solución, como decía Américo Castro, es que se extermine al que molesta. Por eso estas líneas son, sobre todo, una invitación a cambiar el apriorismo por la palabra. Hablemos de lo que hay que hacer, que es mucho. Y discrepemos. Pero sin prejuicios que lo hagan imposible.