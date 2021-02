El PP y la democracia española

Aunque todo lo que diga Luis Bárcenas del PP merezca poco crédito y el escrito que ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción sea un acto de venganza movido por la intención de hacer daño y de paso conseguir beneficios penitenciarios, su testimonio es verosímil. Conoce mejor que nadie la financiación del partido cuando estuvo presidido primero por Aznar y después por Rajoy, y no tendría mucho sentido que los hechos tan graves que relata fueran una mera invención. Por lo demás, llueve sobre mojado. Su confesión ya no causa sorpresa, ni provoca escándalo. La sociedad española tiene la sospecha, bien fundada, de que todos los grandes partidos han recaudado dinero con regularidad mediante procedimientos ilícitos. El historial de ilegalidades es largo y, esto solo una parte, de dominio público. Pero no por ello debería pasarse por alto la revelación de cualquier episodio de corrupción, fuera reciente o pasado. Eso sería un síntoma de decadencia política. Y, a pesar de que la democracia cotiza a la baja, aún hay muchos demócratas consecuentes y un puñado de sistemas democráticos que marchan razonablemente bien.

Es cierto, no obstante, que el alboroto formado a raíz de la publicación del papel de Bárcenas obedece más a la rivalidad partidista que al propósito de aclarar las cosas y mantener limpia la vida política. Los dardos reprobatorios apuntan al Partido Popular y es el PP, al margen de las decisiones que tome la justicia, el que está obligado a dar una respuesta convincente. Su reacción hasta la fecha, durante una década, ha estado guiada por un instinto defensivo y no resulta satisfactoria. Los líderes actuales han cometido la falta de desentenderse del asunto, atribuyendo la responsabilidad a quienes los han precedido en la dirección, y no asumir de modo expreso, sin rodeos, el pasado del partido, su implicación y el compromiso de adoptar una actitud vigilante y medidas preventivas con el fin de evitar una repetición del caso.

La complicidad de los partidos con prácticas corruptas, cuando se hace habitual, es incompatible con el buen funcionamiento de la democracia, o, dicho de manera más directa, con la posibilidad de una buena democracia. La cuestión principal no es que una democracia que depura bien la corrupción que inevitablemente brota tenga mejor imagen, prestigio y obtenga una buena clasificación al compararla con otros sistemas políticos, sino que solo así sus instituciones están en condiciones de alcanzar el máximo rendimiento para bien de los ciudadanos. La corrupción generalizada, a la postre y a la larga, obstruye la eficacia de las democracias. Rara vez las aguas turbias de la política atascan las tuberías de las democracias auténticas.

La financiación ilegal del PP es, además, un asunto de primera magnitud de la política nacional porque ha aparecido en las portadas en una circunstancia de extrema dificultad para el partido. Algunas encuestas estiman que Vox conseguirá más votos que el PP en las elecciones catalanas y crece el rumor de que, si se produjera ese resultado, el liderazgo de Pablo Casado podría tener las horas contadas. Los sondeos que se vienen haciendo a escala estatal desde las últimas elecciones reflejan un aumento paulatino y sostenido del apoyo electoral al PP, pero esa evolución ligeramente favorable de las expectativas no ha despejado las dudas sobre la actuación del nuevo equipo dirigente y, lo que es más relevante para el sistema político, aún no está cerrada del todo la pugna por ver qué partido ostenta la primacía en el campo de la oposición. Entre las cuentas pendientes de la corrupción, la hostilidad del gobierno y la debilidad interna de su líder, razón de los desconcertantes vaivenes que ha dado, el PP no ha podido afianzarse sin ser discutido como primer partido de la oposición.

Las buenas democracias organizan su vida política en torno a un juego que se establece entre el gobierno, la oposición y los ciudadanos. En España, la oposición está dividida y un tanto difuminada en su papel. Gracias a ello, el gobierno goza de cierta tranquilidad, pero no es fácil saber quién gobierna detrás de Pedro Sánchez. Los electores contemplan el devenir de los acontecimientos cada vez más perplejos y confusos. El PP tiene un problema serio, que se ha creado él mismo, y la democracia española necesita una oposición de verdad.