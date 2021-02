Recuerdo y elogio de Piotr Kropotkin (1842-1921)

No hace falta ser anarquista para recordar y honrar hoy, ocho de febrero de 2021, cuando se cumplen cien años de su muerte, a Piotr Kropotkin, quien tanta importancia tuvo en el movimiento libertario español, precisamente. Por supuesto, pasará a la historia como el príncipe anarquista, pero eso no debe ocultar que fue un sabio que destacó, sobre todo, como geógrafo, siendo sus estudios e informes sobre Siberia y Manchuria ya no diría que muy celebrados entre los especialistas, lo que resulta evidente, sino fundamentales para elaborar la cartografía actual de tan amplia zona de Asia. También fue sociólogo, historiador, antropólogo y, por supuesto, filósofo; matemático, físico y geólogo.

Nos legó un libro sobre la naturaleza de la sociedad, tanto animal como humana, “El apoyo mutuo. Un factor de evolución” (Londres, 1902), que debería seguir siendo leído como un gran clásico por quien se dedique a las ciencias sociales. Se trataba de una muy fundada respuesta a la terrible ideología del darwinismo social, de moda entonces, que trasladaba la teoría de la selección natural a la sociedad humana, de tal forma que ésta se regiría por el principio de la supervivencia del más apto, lo que a contrario sensu significaba que el menos apto perecería o que era natural que pereciese o, incluso, que debía perecer. Pero, ¿quiénes eran más aptos para sobrevivir?, se preguntaba, ¿los más fuertes o los que mejor cooperaban? Quien había vivido muchos años en Siberia sabía que, en condiciones extremas, sin el apoyo de los otros no se sobrevive. No negaba Kropotkin que la lucha mutua existiese, pero quienes creían que todo se reducía a un enfrentamiento constante estaban ciegos para ver tanta y tanta cooperación, tanta ayuda mutua como había en la vida de las sociedades. Si el desarrollo histórico de la ciencia social es una pugna entre las corrientes que, con unos u otros términos, resaltan la cohesión y la solidaridad social, y las otras que acentúan la disgregación y el conflicto, Kropotkin decía que ambas tenían razón; pero había que escoger qué se quería potenciar, la guerra o la paz, la coordinación o la subordinación, la cooperación o el enfrentamiento, vinculando así la opción política con su teoría social. Por cierto, advertía que el objetivo político de quienes le acusaban de idealista estaba claro, justificar el Estado autoritario con el viejo argumento hobbesiano: si el enfrentamiento y la lucha son lo propio de los seres humanos entonces sólo se les puede poner límite “por alguna autoridad poderosa que, por medio de la fuerza”, establezca la paz.

Aunque sea brevemente hay que pararse en su pensamiento político, pero no quiero referirme tanto a su anti-estatalismo (la organización estatal es autoritaria y debe ser sustituida por otra libertaria, a la que llamaba comuna); tanto a su anti-estatalismo cuanto a los objetivos que debía perseguir la acción política: el bien común (al fin y al cabo era comunista) y los derechos humanos, que él nunca vio enfrentados. Kropotkin fue un adelantado a su tiempo; llama la atención que defendiera colectivos o derechos de colectivos que hoy día tenemos por obvios, pero que entonces había quien ni siquiera imaginaba. Por supuesto, se declaró feminista y su reivindicación de la mujer fue constante, al igual que proclamó los derechos de los niños, los de los presos, la obligación de proteger la naturaleza o, incluso, los derechos de los animales, escandalizado por el trato que les daban los humanos.

Pero volviendo a sus obras, “El apoyo mutuo” no fue su único libro ya que dejó también estudios historiográficos fundamentales, como la “Historia de la revolución francesa”, así como análisis de ética, de filosofía moral, jurídica y política, además lógicamente de libros y panfletos revolucionarios. Nos legó también una autobiografía fascinante, las “Memorias de un revolucionario” (editadas en Asturias por KRK), que lo consagran como otro de los grandes literatos rusos, en las que enseña al lector una existencia vivida con tanta intensidad (éste era su consejo: vive intensamente); una vida tan apasionada, decía, que resulta digno argumento para una de las grandes novelas rusas de fines del XIX; memorias de las que sólo hay que lamentar, precisamente, que no se adentren en el siglo XX, que no llegaran hasta el final de su vida, dejando así constancia de las impresiones que le causó la revolución soviética, aunque conocemos sus propios testimonios y otros sobre sus posicionamientos ante esos acontecimientos. Llegó a entrevistarse con Lenin y aunque le comentó que ambos perseguían lo mismo, no dejó de criticar ante él los caminos de la revolución. Luego se lo diría por carta: en Dimitrov mucha gente “se muere verdaderamente de hambre”; la dictadura del partido es “un obstáculo profundo para el establecimiento del socialismo”; “Rusia es una República soviética sólo de nombre”; “no existe en el país ninguna libertad de prensa”, etc. En fin, ante las noticias de las medidas represivas que se estaban llevando a cabo, exclamó: “¿Acaso no ha habido nadie entre vosotros que recordase y convenciese a sus camaradas de que semejantes medidas representan una vuelta a los peores momentos de la Edad Media y de las guerras de religión, y son indignas de personas encargadas de crear una sociedad futura sobre bases comunistas, y que con tales medidas no se puede marchar hacia el comunismo?”. Obviamente, sólo a alguien de su enorme prestigio se le podían permitir tales reproches.

Con las noticias de compañeros perseguidos, los últimos años no fueron buenos. Debió de ser en 1920 cuando Fernando de los Ríos viajó a la Unión soviética, desplazándose expresamente a Dimitrov para conocer al “venerable” Kropotkin, donde quedó impresionado por la situación de extrema pobreza en que vivía la familia. Parece que, cuando esas penosas condiciones se hicieron saber en el extranjero, una autoridad gubernamental llamó al matrimonio para ofrecerle cuanto necesitase, contaba el socialista, pero los ancianos se negaron: “Gracias; mal estamos, pero aún están peor otros muchos en Rusia”. No aguantó aquellas circunstancias y el 8 de febrero del veintiuno, hoy hace un siglo, con casi ochenta años, falleció. Su entierro fue una impresionante demostración de fervor popular.

*Nota para anarquistas. En español han aparecido y siguen apareciendo casi todos sus escritos, en muy diferentes versiones, por lo que dado que interesan a tantos saberes distintos y aprovechando la fecha en la que estamos, debería plantearse la revisión de las traducciones y la publicación de sus obras completas, que existen en francés o en inglés, por ejemplo.