¡Ganas de vacunarme tengo... ! ¡Que me llamen, que me toque el turno! Ganas de que dejemos de hacer espectáculo con todo lo relacionado con la covid. De sentirnos cada uno de nosotros el ombligo del virus. De hablar por hablar y no estar callado. De acaparar la atención a toda costa. De desahogos con el prójimo. De conspiraciones paranoicas baratas. De doctrinarios que aportan soluciones hilarantes. Ganas de dar la espalda a los que se montan realidades paralelas –y para lelos– en mundos que solo buscan alimentar el ego y los intereses personales. El caso es que todos se preguntan lo mismo. Después de tanto deterioro... ¿recuperaremos el tiempo perdido o solo podremos hacerlo ya en parte?

Un estudio italiano asegura que la tercera parte de la población europea está sufriendo el impacto psicológico por el confinamiento y las restricciones sociales. Los médicos de atención primaria nos dicen que los ansiolíticos forman ya parte de nuestra cesta de la compra, como si de tomates o yogures se tratara. Ese es otro pinchazo en nuestra cubierta cerebral que, a lo peor, no es tan fácil recauchutar. A mi me parece que lo que nos está pasando es un territorio abonado para aprovechados, tanto aficionados como profesionales. El problema es que todos estamos entrelazados unos a otros, como cuando coges un racimo de cerezas. Formamos parte de las ocurrencias de todos. Sin todos, no hay uno ni una. Sin todos, no somos nada.

Aún así, en medio de este circo, veo con nitidez las dos dosis de vacuna que me tocan. Las mías. Y siento alivio al pensar en ellas. No se me ocurre nada más estable en mi imaginario para seguir adelante. Mientras, y por si acaso, me aprieto el cinturón del optimismo. También visualizo las dosis de mi familia, claro, y pienso en una nonagenaria madre a la que voy a visitar con mil cautelas, a la que le estoy negando los abrazos para prevenir males mayores. Ella no lo entiende, pero yo sé que estoy ante un magnífico tiempo perdido que, seguramente, no se pueda recuperar tan fácilmente.

Esperando por ese final que nunca llega, la única realidad clara son las vacunas. Por eso lo del principio del fin suena cada vez más al fin del principio. Un principio que, aunque se tambalee, no queda otra que agarrarnos a él. Un principio que está arrasando con buena parte de nuestro peso neuronal al pasar varias veces de la desmoralización a la euforia y viceversa. La factura de las consecuencias emocionales no será barata. Esta variante de afección colectiva puede que tenga que estudiarse, a partir de ahora, en las cátedras de psiquiatría. Lo que mucho me temo es que no habrá ventanilla de reclamaciones a la que acudir. El daño moral no tiene responsabilidad, dueño, vacuna ni gobierno al que quejarse. Viajar con esa herida por la vida sí que es un tiempo perdido.