España ama a sus escritores

Voy a contar lo fenómenos que son en el Ministerio de Cultura y Deporte del gobierno de España. Tal organismo cuenta con una web llamada PARES, que se presenta a sí misma picando bien alto: “Es la principal plataforma de difusión del Patrimonio Histórico Documental Español, creada y gestionada por la Subdirección General de los Archivos Estatales. Contiene fichas descriptivas e imágenes digitalizadas de los fondos documentales conservados en los Archivos Estatales”. Casi nada: la principal plataforma de difusión del Patrimonio Histórico Documental Español. Tela. Pues vamos a verla.

El 27 de enero pasado se cumplieron 22 años de la muerte de uno de los más grandes literatos que dio el siglo XX español: Gonzalo Torrente Ballester. Novelista sobre todo, también escribió ensayo, teatro, en prensa… Su trilogía: “Los gozos y las sombras” vale un potosí. Su “Don Juan”, es todo jamón. Su “La saga/fuga de J. B.” vale un perú. El reconocimiento oficial le llegó de muy mayor: Académico, premio Cervantes, Nacional de Narrativa, Princesa de Asturias… Gallego de 1910, falangista en su juventud, rompió con el franquismo cuando su amigo Ridruejo, apoyó a los mineros asturianos en 1962 (lo echaron de su cátedra de Secundaria), engendró once hijos (“me gustaba hacerlos”, bromeó en una conferencia que dio en mi Instituto), lo sabía todo de las Letras españolas. Prologó mi segundo libro y nos veo riéndonos en una foto que honra mi estudio (“Con ese bigotón, pareces Astérix”, me decía mientras su segunda esposa Fernanda disparaba la cámara). Me enseñó cómo se leía y se componía un texto: a leer y a escribir, vaya. Lo visité en Madrid, Salamanca, La Ramallosa… me reconvino cuando fue menester y hasta le busqué casa. Creo que llegamos a ser amigos.

Pues bien, volvamos a PARES, esa plataformaza. Juan −uno de sus once− me guasapea para informarme de cómo honra tan altísima web a un escritor como su viejo. Lo honra así: eligiendo como texto más representativo de GTB una colaboracióncita de 1937 en la revista “Jerarquía” e ilustrando la ficha correspondiente con una foto… del filólogo Rafael Lapesa (creemos que es él: Torrente Ballester ni por asomo). Gracias a que un tuit lo advirtió, ya está corregido ese homenaje tan insultante a una figura de primerísima fila. Nadie de PARES dimitió, que yo sepa.

A GTB le gustaban los tangos y sabía que veinte años no es nada (como escribió Le Pera y cantaba Gardelito). Pero ya ven cómo trata “la principal plataforma de difusión del Patrimonio Histórico Documental Español” a uno de los mejores. Si esto hacen en seco, qué no harán en mojado. Tangos socarrones silbaría don Gonzalo Torrente Ballester si esta tracamundana conociese. Aunque, desde luego, no le sonaría a nuevas. Verán el porqué. Muy a últimos de 1988, cené con GTB en el ovetense restaurante Marchica. Discutíamos sobre “Filomeno, a mi pesar” −novela con la que el viejo acababa de ganar el millonarísimo Premio Planeta− mientras desde la mesa de al lado no paraban de mirarnos un par de señoras. Cuchicheaban, nos señalaban indiscretas con el dedo, hasta que se levantaron resolutas y nos interrumpieron sonrientes, sin miramiento alguno, dirigiéndose al maestro. “¡Ay, qué ilusión conocerlo en persona, ni se imagina lo que nos gustan sus libros!” −comenzó la que llevaba la voz cantante−. “Sobre todo, las novelas. Nos las hemos leídos todas, toditas. Es que lo nuestro es adoración. Somos sus mayores fans y usted, nuestro escritor preferido. ¿Sería mucho atrevimiento pedirle un autógrafo? En esta misma servilleta nos valdría”. Don Gonzalo garabateó una firma rápida con sus iniciales, dibujó una media sonrisa y les entregó el papelito. “¡Menuda alegría, muchísimas gracias, señor Delibes!” Se fueron a su mesa, Torrente Ballester me miró: “Me pasa con mucha frecuencia, por eso ni me levanto, por eso parezco hostil. Me confunden con Delibes, con Cela… ¿Entiendes ahora por qué te aconsejo siempre que seas sensato y desconfiado, que la gente no merece otra cosa?”.