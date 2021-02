Los que tiran de la manta

Cuando el prófugo Luis Roldán llegó al aeropuerto madrileño de Torrejón procedente del de Bangkok, donde se había entregado a la policía española, además del dispositivo de seguridad montado por el ministerio del Interior, se habían desplazado hasta allí para recibirlo unos pocos periodistas bien informados. El exdirector general de la Guardia Civil (el primero no militar en toda la historia de la Benemérita) fue recogido al pie de la escalerilla del avión, e inmediatamente introducido en un vehículo sin distintivos oficiales. La improvisada comitiva se puso en marcha enseguida y enfiló la carretera hacia la capital del Estado. Todas las personas que seguían por la televisión el traslado pudieron oír con perfecta nitidez como desde el asiento trasero de una moto se le gritaba al detenido; “¡Roldán, tira de la manta!”. Un ruego que luego oiríamos mucha veces hasta que los tribunales no dijeron su última palabra condenándolo a veintiocho años de prisión por varios delitos. El latrocinio cometido aprovechando su altas responsabilidades quedó perfectamente acreditado, pero no hubo forma de averiguar (hasta la fecha) donde ocultó buena parte del botín ni quien fue el listo que se benefició de ello, aunque en algunos medios se especuló con que pudiera ser Francisco Paesa, precisamente el espía que facilitó su entrega a la policía española engañándole con la falsa promesa de rebajar su condena.

La manta de la que tenía que tirar Roldán era el Gobierno del PSOE, que sufría el acoso final de su larga estancia en el poder con continuas revelaciones sobre casos de corrupción. Tantos, ciertos, inciertos, o mediopensionistas, que hasta hubo un grupo de periodistas influyentes (el “sindicato del crimen” se les llegó a llamar), que uno de ellos, Luis María Anson, tuvo el descaro de reconocer que si para sacar a González del palacio de La Moncloa hacia falta poner en riesgo la estabilidad institucional, pues adelante con los faroles. Y lo que es la vida, transcurridos los años y los gobiernos, el mismo don Luis María es quien no deja de elogiar la trayectoria de González al que considera la figura política más destacada del siglo XX y lo que va del XXI.

La invocación a “tirar de la manta” se repite cada vez que se sospecha, o se teme, que alguien dispone de información comprometedora y puede hacerla explotar cuando convenga a sus intereses. Roldán nunca hizo uso de ella porque quizás tuvo la ilusión de disfrutar de parte del tesoro escondido cuando saliese de prisión. O también puede que prefiriese perderlo todo antes de arriesgarse a que lo maten. Ahora, se da el caso curioso de que alguien, el extesorero del PP Luis Bárcenas, no solo amenace con “tirar de la manta”, sino que empiece a hacerlo con un escrito dirigido a los jueces para ponerse a su disposición y contarlo todo sobre la financiación supuestamente irregular del que fue su partido. Bueno, todo casi todo porque como dice el conocido abogado Mariano Benítez de Lugo, “Barcenas solo ha movido la manta pero no ha tirado de ella”. Con mucho cuidado, eso si, para no correr el riesgo de destaparse y quedar con el culo al aire.