Una brecha en el laboratorio

¿Hay suficientes mujeres en ciencia y tecnología? Pregunta fácil, es cierto, porque para responderla no hace falta elaborar mucho: no, en las disciplinas científicas y en las actividades tecnológicas no hay suficientes mujeres.

Yo soy ingeniera industrial. Por mi carrera y mi pasado profesional, el papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología me resulta un asunto particularmente sensible. Por eso presenté la semana pasada, en el Parlamento europeo, un informe para “impulsar la igualdad de género en la educación y carreras de Ciencia Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (el ámbito CTIM, más conocido como STEM por sus siglas en inglés).

En Europa nos enfrentamos a unos números bajísimos en el ámbito científico y tecnológico: sólo un 28% de los estudiantes de carreras CTIM son mujeres. Las cifras son todavía peores si analizamos ciertos sectores por separado. Por ejemplo, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, en los que únicamente hay un 12% y un 20% respectivamente de mujeres. Me apena y me preocupa ver que las ratios son prácticamente las mismas que cuando yo estudiaba la carrera. La brecha continúa.

La escasa presencia de mujeres en estos campos puede tener un impacto directo en el diseño, desarrollo y aplicación de tecnologías disruptivas y soluciones innovadoras, y es obvio que eso contribuye a perpetuar la reproducción de prácticas discriminatorias y estereotipos, y facilitar el desarrollo de algoritmos con sesgo de género.

Creo que es importante reflexionar sobre las causas que hacen que esta situación se mantenga y cambie poco. Desde luego, la escasa visibilidad de modelos femeninos a seguir, unido a una falta de confianza, prejuicios y estereotipos sociales de género o programas de estudio que no vislumbran el impacto de los estudios en la sociedad, pueden conducir a un abandono temprano de los estudios de las mujeres en estos entornos. Y estamos hablando de los empleos del futuro, de los que serán más demandados y mejor remunerados. Si esta tendencia continúa, la brecha salarial y de pensiones no hará más que agrandarse.

¿Qué podemos hacer para dar la vuelta a esta situación? Es una de las preguntas que nos hacemos constantemente desde aquí. Y la respuesta es casi automática: la educación (sobre todo en la edad más temprana) es fundamental para cambiar estos datos tan preocupantes. Es muy importante animar a las niñas a seguir estas carreras científicas y técnicas si detectamos un interés temprano en ellas, así como visibilizar los modelos femeninos, las mujeres que, en tantos lugares y tantos países, de manera muchas veces anónima o minimizada, han jugado unos papeles de importancia escasamente o nunca reconocida. Los estimulantes e imprescindibles esfuerzos que se hacen hoy, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para dar a conocer ejemplos y lanzar campañas serán insuficientes si nos quedamos solo en la mera celebración esta jornada.

Como he vivido esta situación en primera persona, también sé que es necesario mejorar mucho las cosas a nivel laboral. Será muy difícil avanzar si no hay verdaderas políticas de conciliación entre trabajo y vida personal, así como promoción de la igualdad de género en los cargos directivos de la administración y las empresas.

Según datos del EIGE (European Intitute for Gender Equality), la incorporación de las mujeres a la economía digital puede suponer un aumento del 3% del PIB europeo y ayudar a reducir considerablemente la brecha salarial y de pensiones a la que nos enfrentamos las mujeres. Más allá del impacto económico, la falta de perspectiva de género en la investigación y desarrollo de productos puede tener consecuencias perjudiciales para la salud y el bienestar de las mujeres, como señalaba antes. La ausencia de datos desglosados y presencia femenina en las investigaciones dan lugar a un diseño sesgado que puede tener un claro impacto en la seguridad de los productos que utilizamos. Sin mujeres que aporten un punto de vista distinto, el mundo se seguirá diseñando para encajar dentro de los estándares masculinos.

Creo que son razones suficientes para entender que es fundamental que haya más mujeres en el ámbito CTIM. Los estudios sobre el trabajo del futuro, hay que subrayarlo otra vez, pronostican que las carreras relacionadas con las carreras científicas y tecnológicas son la base de las profesiones del mañana. Si no contrarrestamos la tendencia al estancamiento y las mujeres siguen estando infrarrepresentadas, el futuro no será igualitario y se seguirá desperdiciando una enorme cantidad de talento. Todos perdemos.