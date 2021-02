Libertad, palabra del año

La palabra del año le viene robando protagonismo a la persona del año. Es otra prueba de que hemos dejado de confiar en los seres humanos, pero seguimos enganchados a sus discursos. La pandemia creó un vocabulario biopolítico en 2020, y se acabó imponiendo el previsible “confinamiento”, sin que prosperara el “quarantini” porque el virus ataca el sentido del olfato y del humor. El vocablo que rima con “martini” define los cócteles caseros, que se han convertido en un alivio indispensable durante la cuarentena.

No importa que el ganador hubiera sido covidiota o supercontagiador, ningún concepto de impacto hubiera superado las espinosas fronteras del coronavirus. Y aquí viene el inconveniente de la palabra del año, que sirve para homogeneizar el discurso. No es inclusiva, sino excluyente como un alga invasora. Extirpa a todos los vocablos que no piensen como ella, con una obsesión monopolística que nunca hubiera pretendido la persona del año. En lugar de enredarse en la evidencia de que teletrabajo, resiliencia o infodemia definen 2020, sería más útil concentrarse en las palabras desaparecidas por incorrectas durante ese periodo. La lista de proscritas vendría encabezada por “libertad” y vocablos aledaños.

El examen en paralelo de las palabras imperantes del año y de las desaparecidas corrobora que las exaltaciones y proscripciones no son neutras. Actuar libremente daba mal tono en el 2020 de la policía de balcones, la inspiración y la originalidad han sido comprometedoras en una sociedad ávida de inmunidad de rebaño. La necesidad ha desterrado cualquier insinuación del libre albedrío, se ha condenado con multas exorbitantes a los meros paseantes. Un optimista mantendrá que la supresión de un vocablo no implica la desaparición del sentimiento que describe, pero nadie lo diría al echar un vistazo a los alrededores. Si “libertad” se acaba proclamando la palabra fetiche de 2021, habrá sido un buen año. No lleva camino.