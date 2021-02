De la democracia en España

Iglesias nos tiene por desgracia acostumbrados a semejantes desplantes, que hacen un flaco favor a cuantos votaron ilusionados a Unidas/Podemos y, lo que es más grave, a la causa de la izquierda en general. ¿No es consciente el que quiso un día asaltar los cielos que sus palabras iban a ser aprovechadas por medios y lenguaraces tertulianos para poner en duda su condición de demócrata?

Lo mismo que ocurrió cuando, tras despotricar contra “la caspa”, aquél se compró un chalé en la sierra, a lo que tenía ciertamente pleno derecho pues se trataba de su dinero y el de su esposa ministra, pero que no respetaba el dicho de “la mujer de César…”.

¿No es capaz de entender su privilegiado cerebro que cada uno de sus actos puede entusiasmar a sus partidarios más acríticos, pero repugna a los que votaron a su formación con la esperanza de que supusiese un nuevo modo de hacer política como había prometido? Tratan de relativizar sus palabras algunos desde el PSOE explicando que hay que entenderlas en el contexto de la campaña catalana, pero ni siquiera las elecciones justifican tamaña irresponsabilidad por parte de quien no es ya simple diputado sino vicepresidente segundo. Las elecciones celebradas últimamente demuestran que el engallado ex profesor de ciencias políticas de la Complutense está llevando a su partido y a socios como las Mareas a un desastre tras otro.

No quiere decir esto que la democracia española, ésa que algunos sitúan entre las mejores del mundo, no esté, como él dice y otros muchos reconocen, necesitada de urgentes reformas. Reformas para acabar con la indecente politización de la justicia, su exasperante lentitud a la hora de juzgar la corrupción de políticos y empresarios, la falta de transparencia, muchas veces, de la acción de gobierno y de la propia jefatura del Estado. Hace falta sobre todo que los políticos comprendan que son servidores de quienes los eligieron y asuman la responsabilidad de sus actos, lo que significa que no tengan más remedio que dimitir cuando se les pilla en algún renuncio, algo que rarísima vez ocurre.

Pero ser sobre todo vicepresidente del Gobierno conlleva una gran responsabilidad, algo que, a juzgar por muchas de sus palabras, el líder de Unidas/Podemos no parece tomarse demasiado en serio. No se puede, como pretende Iglesias, estar en el Gobierno y jugar al mismo tiempo a oposición.