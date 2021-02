El Gobierno, la pandemia y el despoblamiento

De otra cualidad, evidentemente, es la contribución de la pandemia a la despoblación: inmediata, brutal, dolorosa, innúmera. Sin entrar en ese aspecto de la mortalidad, permítanme comentar algunas diversas cosas al respecto de la pandemia, todas de nuestra tierra.

Flaco favor hace Delia Losa al declarar, tras haber cogido el coronavirus, que, “incluso siguiendo todas las indicaciones, el virus aparece”. ¡Qué error! Porque, pensarán muchos, si siguiendo las normas puede uno contagiarse, ¿para qué seguirlas? Y si es una disculpa de un error personal, peor.

Mal asunto ese de que se contagien las personas después de la primera vacunación, y aún días después de la segunda. Aunque pueda haber alguna explicación de plazos, y aunque se sepa que el efecto fundamental de la vacuna es el de proteger de reacciones graves, pero no obstaculiza el infectarse, ello tiene dos consecuencias negativas. Una, en la opinión: hace desconfiar de la utilidad de las vacunas. Otra, con respecto a la inmunidad colectiva: porque si los ya vacunados siguen siendo posibles contagiadores, ¿dónde se establece el límite de la transmisión? Es decir, ¿para cuándo?

Algunas veces, el Gobiernu no calcula bien sus propuestas, por ejemplo, la de establecer el toque de queda a las seis de la tarde. Supondría ello el cierre de todos los establecimientos y talleres a las cuatro de la tarde, con los problemas económicos, logísticos y de acumulación de público que ello acarrearía. La escasa anticipación de la publicación de cierres y restricciones en el BOPA es también un error.

Algunos parámetros para medir la circulación del virus distorsionan su realidad e impiden, acaso, modular algunas restricciones o restringir su alcance en el tiempo. La tasa de positividad medida en los términos que exige el Gobierno (tanto por ciento de positivos sobre pruebas) y no en los que antes utilizaba el Gobierno asturianu (tanto por ciento de nuevos casos) es un ejemplo patente. Así, el día 3 de febrero la tasa oficial de afectación era del 10,46%, en realidad, del 7,51%; el 4, del 8,92% la oficial, del 6,82% la real, no lejos, por tanto del 5%. Cuando menos, la perspectiva emocional es otra.

Y quizás, para evaluar la circulación del virus entre la población, se deberían eliminar del cómputo aquellos contagios que se producen en ámbitos cerrados (residencias, por ejemplo), porque, siendo su número muy alto habitualmente, distorsionan la tasa de circulación del virus entre la población que vive en abierto.

Y déjenme terminar con una expresión de asombro. Los sindicatos docentes exigen que el Gobiernu dote de mascarillas más protectoras a los docentes. ¿De verdad no pueden los docentes comprarse sus propias mascarillas, para su amparo y el de sus alumnos? ¿Todo ha de salir de ese “furacu negru” que es el dinero de todos (los demás, muchas veces) y que en parte no existe? ¿Cuántos trabajadores, autónomos o no, se pagan sus propias fundas faciales? Repito: ¿de verdad?