Aferrada a la esperanza

El árbol dice cosas con palabras anteriores a las palabras.

“El clamor de los bosques”, Richard Powers.

Seres Humanos, escuchadme, por favor. Solo os pido unos minutos, unos pocos minutos de vuestro preciado tiempo.

No me atrevería a reclamar vuestra atención si no fuera urgente y necesario.

Me presento: soy una “árbola”, una vieja haya de la montaña asturiana que ha vivido mucho, que ha visto mucho, que ha oído mucho. Mi larga vida, sin embargo, no me ha servido para entender vuestra forma de actuar. ¡Ay, no consigo entenderos! No os comprendo, aunque, creedme, pongo todo mi empeño en ello.

Hace tiempo oí decir a una mujer una frase tremenda. La repitió varias veces, como si quisiera dejarla cosida en el aire que me trajo su voz. Decía: “Empezamos a morir antes de la nieve y, como la nieve, seguimos cayendo. Es sorprendente que haya todavía tantos de nosotros por morir”.

Aunque esa frase estremecedora se refería a la desaparición de los indios de América del Norte, es aplicable también a nosotros, los árboles. Sí, igual que los indios, seguimos cayendo uno tras otro. Por eso lo asombroso no es que pueda dirigirme a vosotros por medio de una carta, sino que haya podido sobrevivir.

No os entiendo, de verdad que no os entiendo.

Hasta mí llegaron los discursos de los Hombres Importantes. Hablaban de progreso y, al oírlos, mi corazón se llenó con la savia de la alegría. Siempre creí que esa palabra, que tanto les satisfacía, significaba mejorar.

Pero luego solo vi desolación.

Aquellos hombres que hablaban de grandes adelantos acabaron con plantas y animales, ensuciaron la tierra y envenenaron el aire.

A veces pienso que esto no es más que una terrible pesadilla, que despertaré y todo será igual que antes de progresar. Como cuando, con toda nuestra larga paciencia de árboles, hicimos frondosos bosques, ayudados por la generosidad de las nubes, los insectos, los pájaros y el viento. Y cuando, siendo bosques, os ayudamos a quitar el miedo a los mares convirtiéndonos en barcos con los que pudisteis descubrir la Tierra.

Y, siempre a vuestra disposición, nos hicimos cunas, sillas, armarios, puertas, camas y mesas para vuestro acomodo; y guitarras para vuestra alegría, y papel para vuestros libros y para vuestros periódicos. Y vosotros, agradecidos, nos componíais versos que nos daban aire para respirar, como aquellos del poeta uruguayo Fernán Silva Valdés que tanto me gusta recordar: “Los árboles que no dan flores / dan nidos / y un nido es una flor / con pétalos de pluma; / un nido es una flor / color de pájaro, cuyo perfume entra por los oídos. / Los árboles que no dan flores / dan nidos”.

Hubo un tiempo en que nos llamabais a cada uno por nuestro nombre: roble, castaño, encina, haya, abedul, tejo, acebo, cedro, tilo, pino, fresno, acacia, secuoya, olivo... y no solo árboles, así, a secas.

¿Qué ha pasado para que se hayan roto los vínculos que unían a los humanos con los árboles?

No lo sé. Ojalá lo supiera. Solo sé que enfrente de mí han surgido unos pequeños arbolillos. Están sanos. Poseen vitalidad, energía y alegría. Los miro arrobada. Veo su firme decisión. Lo tienen claro: quieren ser bosque.

Mi viejo corazón de haya se llena de gozo porque sabe que, a pesar de todo, en esos nuevos brotes, y en los jóvenes seres humanos, se encuentra la esperanza de que un día mejorará la vida en la Tierra sin que se ensucie el aire, sin que el ruido impida escuchar el canto de los pájaros, ni la contaminación oculte las estrellas.

Aguardo ilusionada ese día en el que podamos volver a hablar de tú a tú los humanos, los animales, los árboles y la tierra.

Los nuevos árboles, y los humanos recién llegados al mundo, han surgido de semillas que auguran un progreso de verdad, el que entiende que avanzar es también conservar. Parecen haber nacido sabiendo lo que cantaba el poeta Miguel Hernández: “El árbol está hecho / para ocupar el mundo de provecho”.

Aferrada a esa esperanza, os envío un muy muy enraizado abrazo.