Poca sustancia

¿Qué más se puede pedir? Que ganen los tuyos, de acuerdo. Pero para que ganen los tuyos lo único que has de hacer es buscar la información que te convenga. En la noche electoral, donde es evidente que hay triunfadores y vencidos, existen sin embargo fórmulas suficientemente testadas para que el perdedor gane. Trump, habiendo perdido, acaba de ganar, puesto que los republicanos no se han atrevido a ponerle en su sitio. El de Trump es un caso extremo porque es también el inventor de la verdad alternativa. Pero entre nosotros, aunque en distinto grado, también se da este raro fenómeno. Disfruté mucho, en fin, con las diferentes retransmisiones de las elecciones catalanas, pero ahora me siento un poco vacío, como cuando acabas de leer un best-seller de mil doscientas páginas que no te ha hecho más sabio. Lo que hace falta es que sea para bien.