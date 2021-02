–Me han amputado el dedo meñique del pie izquierdo.

El resto de los comensales (dos) me miró atónito, sin saber qué decir. Tal vez, pensé, a ellos les habían amputado el pulgar. No sabemos lo que lleva la gente en los zapatos.

–¿Y eso? –preguntó al fin uno de ellos.

–Se me había atrofiado –dije yo.

El dedo estaba negro, como con gangrena, y me dijeron que podía extender la infección al resto del pie, que ahora está a salvo, aunque algo viudo. Le pedí al cirujano que no lo tirara, pues quería conservarlo. Me lo entregó en un frasquito de formol, como la reliquia de un santo, y lo tuve varios días sobre la mesa de trabajo, contemplándolo atónito para ver si se me ocurría algo profundo. Es duro pretender levantar una reflexión sin conseguirlo, pero un dedo meñique da para poco. Finalmente, lo saqué del frasco, lo sequé con un pañuelo de papel, lo metí en una caja de cerillas y lo enterré en un rincón del jardín. Así es como enterraba de pequeño a los escarabajos que se me morían.

Me vinieron a la memoria aquellos enterramientos al llevar a cabo el de mi pobre apéndice. Puse encima una piedra grande para evitar que el gato lo desenterrara y cada día, cuando salgo a regar o a contemplar el panorama, observo la piedra y me extraño de mí mismo y de mi vida.