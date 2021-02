Equilibrio muscular atlético

Me da la impresión de que hay más gente que nunca que hace ejercicio. Veo las sendas llenas de personas que caminan a buen ritmo, que corren, que van en bicicleta o en patines. Hay como una especie de alegría y bienestar, una celebración de la naturaleza. También me parece que hay pocas personas obesas. No las veo por la calle, ni en los paseos, tan llenos de gente de todas las edades. Y mientras tantos negocios se cierran, veo cada vez más fruterías. Suelen estar regentadas por mujeres jóvenes que se esmeran en exponer ordenadamente las formas y colores de sus mercancías, una gloriosa provocación. Y apenas veo fumadores, ni en la calle, ni en las terrazas, tan ocupadas en las horas permitidas. La calle como una fiesta enmascarada. Quizás esté ocurriendo lo que muchos temen: que se haya descuidado la vigilancia médica de las personas con problemas crónicos. Pero si realmente mi percepción es cierta y el estilo de vida ha mejorado, algo positivo nos trae esta pandemia. Eso no quiere decir que los medicamentos no contribuyan ni se deba descuidar su toma regular. El control farmacológico del colesterol, de la hipertensión, del azúcar en la sangre, es muy beneficioso. Así como los tratamientos de las dolencias crónicas cardiacas, respiratorias, reumatológicas. La farmacopea ha sido una bendición para la salud y el bienestar, alarga la vida y añade vida a esos años ganados. Pero tanto o más contribuye una vida sana, y el ejercicio es una de las principales fuentes de salud.

Pocos se acordarán del magnífico atleta Ben Johnson. Era fornido, mal encarado, podría recordar lo que en nosotros hay de primates. Su reto era ganar los 100 metros lisos al elegante Carl Lewis, de cuerpo de gacela. Fue una de las carreras más espectaculares. La musculatura de Johnson recordaba la de un boxeador, cuello, tórax y brazos de acero. Saltó de los tacos en una muestra de su increíble fuerza y con pasos más cortos que los de Lewis, que parecían de un guepardo, llegó a la meta en un increíble tiempo de 9,79, una marca estratosférica que le dio la medalla olímpica. Poco duró, porque pronto, acusado de dopaje por Lewis, que ya había ganado la de longitud, desposeyeron a Johnson en su favor. Y ahí acabó su carrera. Quiso volver tras cumplir la sentencia, ya nunca tuvo esa explosividad. Creo que fue él quién introdujo el fortalecimiento del tren superior.

La velocidad es un deporte de fuerza, mientras la larga distancia es de resistencia. En el primero apenas influye la capacidad de los músculos para quemar oxígeno. En esos escasos 10 segundos el aparato circulatorio no tiene tiempo de llevarlo allí. Usan la energía acumulada en unas pilas, el ATP y cuando se acaban, en pocos segundos, fermentan la glucosa que hay en los músculos, el glucógeno, produciendo ácido láctico. Han empleado un tipo de fibras musculares que no tienen calderas para quemar el oxígeno. Por eso la tienen que fermentar, como hacen las levaduras con el azúcar de las uvas o de las manzanas. El resultado es que casi toda la energía que hay en la glucosa se queda en el ácido láctico. No importa, cuando por fin llegue oxígeno a los músculos se quemará ese producto y toda su energía se aprovechará. Naturalmente, nada tiene que ver con las agujetas. Si fuera la supuesta cristalización del ácido láctico, serían los corredores de 1.500 metros los que más las sufrieran tras cada carrera, tras cada entrenamiento. Ocurren cuando se emplean, de forma ocasional, los músculos en contracciones excéntricas: la de los cuádriceps cuando descendemos pendientes fuertes, por ejemplo.

Somos una especie corredora, una de nuestras pocas armas de supervivencia. Correr por las sabanas persiguiendo las presas hasta agotarlas se cree que fue una de las formas primitivas de caza. Era fundamental mantener la vista en el objetivo, algo imposible si a la vez que evolucionaba nuestra habilidad corredora no lo hubiera hecho una forma de compensar el ajetreo de la cabeza. Basta ver cómo se mueve la cola de caballo de los corredores que la llevan: va dibujando una especie de 8, lo mismo que haría nuestra cabeza. Se dio cuenta un maratoniano que además es catedrático en Harvard de anatomía evolutiva humana. El Dr. Lieberman, mediante varios experimentos imaginativos y sofisticados, demostró que los músculos de los brazos y los hombros se contraen para compensar el movimiento que se imprime a la cabeza, logrando así su estabilidad, tan necesaria para apuntar a la víctima y acertar con el arma arrojadiza. La habilidad para lanzar objetos es otra de nuestras armas de supervivencia.

Sentí siempre una cierta compasión por Ben Johnson, el patito feo, una persona introvertida, tímida, que de niño tuvo dificultades de relación en la escuela y de adulto se encontró con un rival brillante, bello, mediático. Quizá se haya dopado con anabolizantes, como tantos o casi todos entonces. Él lo pagó más que otros. Y nos mostró la necesidad, ahora extendida, de equilibrar el desarrollo muscular.