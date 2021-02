Salvar los Picos de Europa

El Principado y los organizadores de la Travesera se han puesto de acuerdo un año más para que esta carrera, que recorre los tres macizos del Parque Nacional de los Picos de Europa, vuelva a celebrarse en 2021. Desde la organización se argumenta que la carrera es respetuosa con la conservación de los valores naturales del parque y con los criterios establecidos para su protección, y que sus organizadores y participantes son los primeros interesados en proteger la naturaleza. Sin embargo, la carrera incumple esos criterios y contribuye a degradar los ecosistemas de alta montaña de los Picos de Europa. El respeto hacia la protección del parque se demuestra siguiendo las pautas establecidas al efecto, y no tratando de encontrar el modo de sortearlas. Aunque cuente con el apoyo de empresarios, políticos, medios de comunicación y de los propios responsables del parque, la Travesera es contraria tanto a los objetivos por los que se declara un Parque Nacional como a las directrices generales sobre cómo gestionarlo.

El Plan Director de Parques Nacionales (publicado en 2016), indica que: “Con carácter general, las pruebas y competiciones deportivas en el interior de los parques nacionales se consideran incompatibles con sus objetivos”. Sólo contempla la posibilidad de autorizar excepcionalmente aquellas competiciones de baja incidencia “…que transcurran por carreteras, caminos públicos o canales marítimos…”, y señala que estas excepciones deben ser expresamente identificadas en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de cada Parque. La Travesera es una competición deportiva y, como tal, es incompatible con el Parque Nacional; para poder celebrarla es necesario recurrir a las circunstancias excepcionales señaladas en las directrices. La cuestión es que tampoco encaja en esa posible excepcionalidad, ya que una parte notable de su recorrido discurre por zonas de alta montaña en las que no existen carreteras ni caminos públicos. Sus organizadores defienden que la carrera discurre por caminos usados por montañeros, pero esa afirmación es engañosa. En realidad, lo que presidente del Grupo de Montaña Ensidesa Gijón describió hace unas semanas como caminos de montañeros, en muchos casos son sendas estrechas que a menudo cuesta identificar. No hay caminos públicos en las zonas más altas, y es la propia carrera la que está contribuyendo a hacer que esas sendas a veces casi indetectables, se hayan hecho o estén haciéndose mucho más visibles al aumentar la frecuencia con la que son utilizadas. Y no lo son sólo por el paso de los corredores, sino por el aumento general en el número de visitantes atraídos por la publicidad que genera la prueba. Por ese motivo, el punto 16.1 del reglamento de la Travesera, que dice que los participantes adquieren el compromiso de “…dejar después de la carrera el trazado no igual, sino mejor de lo que estaba”, es un brindis al sol. Es inevitable que el paso de 450 corredores, unido al de los espectadores, acompañantes y voluntarios, deje una huella muy marcada sobre el terreno. Los turistas que acudan a conocer su recorrido contribuirán a aumentarla aún más, por lo que lo esperable es que las cicatrices que deja la carrera crezcan de año en año.

La celebración de la carrera también contradice el artículo 5 de la Ley de Parques Nacionales en dos cuestiones fundamentales. Según este artículo, “la declaración de un parque nacional tiene por objeto conservar la integridad de sus valores naturales y sus paisajes y, supeditado a ello, el uso y disfrute social… así como la promoción de la sensibilización ambiental de la sociedad…”. La autorización contraviene ambas cuestiones. Por una parte, la Travesera invierte el orden de prioridades al supeditar la conservación de los valores naturales a su uso. Por otra, ese cambio de orden contribuye además a transmitir a la sociedad un mensaje contradictorio en lo que se refiere a sensibilidad ambiental: Hay unos objetivos y unas directrices para conservar, pero es correcto saltárselas para poder disfrutar corriendo por un espacio natural único y delicado. La sensibilidad por conservar la naturaleza se demuestra respetando objetivos y criterios de conservación, no presionando para que se autorice su incumplimiento.

Lo verdaderamente razonable y respetuoso sería renunciar a organizar una competición deportiva en medio de un Parque Nacional. Si el respeto no da para tanto, entonces quedaría la posibilidad de plantear un recorrido acorde con la excepcionalidad recogida en los criterios generales establecidos en el Plan Director. Es decir, una Travesera con un trazado diferente, que evite las zonas más delicadas y que de verdad transite por carreteras y caminos públicos. A tenor de lo publicado en prensa, parece que nadie está dispuesto a tomar esa iniciativa. Muy al contrario, una vez que la prueba ya ha sido autorizada para 2021, la presión se dirige ahora a intentar forzar un cambio en el nuevo PRUG, que se aprobó el pasado mes de noviembre pero que aún no ha entrado en vigor. Con la nueva normativa, la carrera no será posible a partir de 2022, ya que no se permitirán pruebas deportivas con más de 400 participantes, ni tampoco aquellas que se produzcan en horario nocturno; la Travesera incumple ambas normas. Según la prensa, los responsables de la administración se han manifestado a favor de intentar suavizar el texto del nuevo PRUG para evitar esos escollos, lo que indica que la administración tampoco está por la labor de anteponer conservación a uso y disfrute.

Con todo, la Travesera no es ni mucho menos la principal amenaza para la conservación del Parque Nacional de los Picos de Europa, sólo una más. El Parque no funciona como un espacio protegido, sino que de modo general su conservación está sometida a los intereses de explotación de todo tipo de colectivos, principalmente los dedicados a la ganadería y al turismo. Se protege aquello que nadie quiere explotar o cuya conservación no resulte molesta para quienes desarrollan algún tipo de negocio en la zona. En estas circunstancias no cabe hablar de protección, porque lo que se limita son actividades que no existen, y además se eliminan esas limitaciones tan pronto como algún colectivo interesado lo exige. De hecho, mucho me temo que los intentos por “suavizar” la redacción del PRUG no acabarán con este episodio protagonizado por La Travesera. Pocos días después de aprobarse el documento, el Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, se posicionaba a favor de encontrar alguna vía “extraordinaria” para poder saltarse otra norma, la que prohíbe la construcción de remontes mecánicos. Se trata de buscar las vueltas a la normativa para autorizar (y financiar) la construcción de un tren de cremallera a los Lagos de Covadonga. El consejero plantea además la posibilidad de que la obra sea considerada como de interés general, cuando el único interés que tiene es el de las empresas de transporte y turismo. Si se cumplen estas previsiones, entre todos pagaremos un tren que destruirá una parte del parque de manera irreversible con el único fin de beneficiar al sector turístico. Con esta nueva vía de entrada, la masificación turística que ya es insoportable en la actualidad empeorará. Si la sociedad asturiana no comienza a movilizarse frente a este tipo de vaivenes de su gobierno autonómico, los espacios naturales terminarán por sucumbir a este expolio permanente.