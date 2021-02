Pandemia y soledad

Por eso esta pandemia es el doble de asesina. Por eso, no solo nos mata el virus, que nos mata y es disparate culpable el negarlo. También nos mata la soledad. Los estragos de la pandemia no solo quedan en los pulmones o en el pelo o en la voz, sino que tanta fatiga duele en el cerebro y en el corazón. Por eso considero que no solo es letal la disyuntiva entre economía y salud, sino entre salud y salud que toda es la misma. De los pulmones o del alma. La soledad mata. Luchemos, con prudencia, pero luchemos para no añadir más dolor.