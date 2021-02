Vivir “la nueva vida”

Por eso, si queremos navegar con relativa tranquilidad por este inmenso océano que es la vida, no nos queda otra alternativa que permanecer alerta e impedir por todos los medios que la negatividad invada nuestras vidas. Debemos instalar en nuestra mente creencias y hábitos positivos. Podemos hacerlo. En nuestras manos está. Tenemos un inmenso poder interior que, si aprendemos a manejarlo, en lugar de escaparnos mentalmente de las dificultades, en muy poco tiempo, las afrontaremos de forma totalmente natural. Y nos volveremos fuertes, firmes, perseverantes y persistentes, lo que nos conducirá a una existencia armoniosa y positiva. No nos queda otra alternativa. Necesitamos salir de esta crisis económica..., de valores... Pero ¿qué significa la crisis? Pues, sencillamente, es la corrupción interna de las personas, de su pérdida de humanidad, de sus valores, del sentido de sacralidad en la vida. Por eso, la solución está en el cambio. De una vez por todas es necesario comprender las causas reales internas que producen el problema, guiándonos por las emociones, por la forma en que nos sentimos. Esa tiene que ser nuestra guía. Necesitamos estimular el cerebro, llenarlo de energía y equilibrio emocional. Tenemos que visualizar los objetivos de otro modo, enfocarnos en ellos de forma diferente y construir la vida de una forma más auténtica; también, trabajar con el cuerpo, para que no guarde las memorias somáticas y, desde luego, eliminar tensiones posturales y musculares. Entonces, cuando llegue la noche, nos acostaremos y dormiremos inmediatamente, porque estaremos en paz, y por la mañana nos levantaremos cargados de energía, para disfrutar plenamente de ese nuevo día, lleno de maravillosas sorpresas. Debemos tener en cuenta que no somos seres viviendo una vida. Somos la vida misma. Si cambiamos nuestra percepción de lo que está sucediendo, de la realidad, todo cambiará. Tenemos, de una vez por todas, que dejar de sentirnos víctimas del destino.